محمود حجازي مازحا من لبنان : "اذا انتي فليتي يعني اتخرب بيتي"

نشرالفنان محمود حجازي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

و ظهر محمود حجازي من لبنان قائلا: " اذا انتي فليتي يعني اتخرب بيتي ".

وشارك محمود حجازي في مسلسل "حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا وباسل خياط، ويشاركهم صحبة من نجوم الفن، أروى جودة ومحمود حجازي وجميلة عوض، ويعد العمل من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل، وإنتاج سينرجي والعدل جروب، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2021.

وفي سياق آخر دعم الفنان محمود حجازي الشعب الفلسطيني الشقيق وشارك في هاشتاج انقذوا حي الشيخ جراح من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.