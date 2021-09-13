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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحقيق مع تاجر موبيليا في قتل عريس قبل أيام من زفافه بالمرج

أرشيفية
أرشيفية

شهدت منطقة المرج جريمة قتل بشعة ، عندما أنهى صاحب معرض موبيليا، حياة عريس، قبل أيام من زفافه وأصاب شقيقه، وذلك عندما أطلق عليهما وابلا من الرصاص من طبنجة بسبب الخلاف معهما على شراء الموبيليا.

تم نقل المصاب إلى مستشفى اليوم الواحد، ونقل العريس المتوفى إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية ، لبيان سبب وكيفية الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على صاحب المعرض المتهم، والسلاح المستخدم في الواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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تلقى قسم شرطة المرج بلاغا بمقتل شاب وإصابة شقيقه بدائرة القسم بالانتقال تم العثور على جثة شاب 24 سنة، مصاب بطلق ناري في الصدر، كما تبين إصابة شقيقه الأكبر 40 سنة ، بطلق ناري في الكتف.

وتبين من التحريات أن العريس المجني عليه ذهب إلى صاحب معرض الموبيليا قبل عدة أيام من زفافه بصحبة خطيبته وأسرتها، وقام بحجز 3 غرف موبيليا، ودفع قيمتها، وطلب منه أن تظل بالمعرض لمدة يومين حتى يتم نقلها إلى شقة الزوجية.

وأضافت التحريات، بأن العريس توجه بصحبة شقيقه لتحميل الموبيليا، ولكن كانت المفاجأة أن صاحب المعرض باع الموبيليا وطلب منه اختيار 3 غرف أخرى ، فحدثت مشادة كلامية بينهم ، انتهت بقيام صاحب المعرض بإطلاق النار من سلاح ناري على العريس وشقيقه، وسقط العريس قتيلا بينما أُصيب شقيقه.

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