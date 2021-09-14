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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: إعلان الرئيس السيسي 2022 عام المجتمع المدني يؤكد تقديره لدورهم في مصر

النائب ياسر عمر
النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن إعلان الرئيس السيسى 2022 عام المجتمع المدنى ، يؤكد على تقدير الرئيس السيسى لدور المجتمع المدنى فى مصر وأنه يحصل على حقوقه بشكل كامل فى مصر.

 

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المجتمع المدنى شارك بشكل كبير فى مبادرة “حياة كريمة” ، وهذا يؤكد أهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى مصر من خلال مشاركته فى المبادرات المجتمعية. 

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن أن عام 2022 سيكون عام " المجتمع المدني "، إيمانا من الدولة المصرية بأهمية العمل المجتمعي بمشاركة الدولة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال إطلاقة لـ الاستراتيجية الوطنية لبناء الانسان، أن الدولة المصرية تحترم كافة الحقوق والحريات ، مشيرا إلى أن أبناء مصر يستحقون الأفضل دائما .

وكان قد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضى ، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر.

وتتضمن الاستراتيجية تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات، والتغلب على التحديات في هذا الإطار.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كما تعد ترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

وقد عاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري منذ توليه الحكم على توفير حياة كريمة لكل مكون من مكوناته، وواجه كثيرا من التحديات في إطار تحقيق ذلك خاصة عند النهوض بأوضاع المرأة المصرية ورفع المعاناة عن كاهلها والحفاظ على حقوقها كاملة.

ووجه الرئيس السيسي باتخاذ عدد من القرارات التي أسعدت المصريات وآخرها قرار الحكومة بإنشاء وحدة تسمى «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف» تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى في نطاق القاهرة الكبرى ومن أهم القرارات التي أنصفت المرأة.

الرئيس السيسي بسبب انقطاع الكهرباء عام المجتمع المدني منظمات المجتمع المدني مبادرة “حياة كريمة”

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