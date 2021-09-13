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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد تأمين حقوق الشعب الأساسية

خالد ميري: الرئيس أطلق استراتيجية حقوق الإنسان بمفهومها الواسع

خالد ميري
خالد ميري

قال خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار إن استراتيجية حقوق الإنسان الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي الأولى في التاريخ المصري، كما قام الرئيس بأطلاقها بعد تأمين حقوق الإنسان الأساسية بمفهومها الواسع.

 

وأضاف ميري خلال لقاءه ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "أم بي سي مصر2"  : أن حقوق الإنسان الأساسية تتمثل في الحقوق الاقتصادية والسياسية، والحق في السكن والصحة والتعليم والعيش حياة كريمة وتغيير حياة الأرياف، والقضاء على العشوائيات، وتم تحقيق ذلك بالفعل عن طريق المبادرات التي أطلقها الرئيس.


وتابع ميري أنه تواصل مع المبادرات الحفاظ على حق الفئات المختلفة من الشعب المصري كالشباب والمرأة وكبار السن والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أعطاهم امتيازات وحقوق لم تحدث من قبل، كما اهتم بمبدأ حرية الدين والعقيدة، بل أصبح هناك قوانين تحمي ذلك وتُطبق على الجميع، وتركز على حق المواطنة فقط، كونك مواطن مصري.
 

خالد ميري خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامج صباحك مصري اخبار التوك شو

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