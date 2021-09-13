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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرهان حسين في ضيافة صدى البلد.. صور

ميرهان حسين في ضيافة
ميرهان حسين في ضيافة صدى لبلد

حلت ميرهان حسين ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري لتكريمها عن آخر أعمالها مسرحية "شمسية وأربع كراسي" والتي حققت خلالها نجاحا كبيرا.

 

وتحدثت ميرهان حسين خلال الندوة عن كواليس تجربتها الأولى في المسرح، وعن سبب ابتعادها عن الغناء، وعن أعمالها المقبلة التي تحضر لها.

ميرهان حسين تشكر فريق عمل مسرحيتها"شمسية و اربع كراسي"

 

ووجهت ميرهان حسين رسالة شكر لفريق عمل مسرحيتها الجديدة "شمسية وأربع كراسي"، التي عرضت مؤخرا في الساحل الشمالي.

 

وكتبت مريهان عبر حسابها على "إنستجرام": "فخورة جدا ومبسوطة جدًا جدًا إن أول تجربة ليا على خشبة المسرح كانت مع نجم كبير صاحب خبرة عظيمة في المسرح أستاذ أشرف عبد الباقي شكرًا جدًا أنا محظوظة إنك اخترتني اشارك في المسرحية الجميلة.

 

وتابعت: "شكرًا لكل زمايلي العسل انا اتعلمت منكو و اتبسطت اوي معاكو و شكرًا للجمهور اللي شرفونا بحضورهم مسرحية شمسية وأربع كراسي️".

 

 

 

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ميرهان حسين لصناع مسرحية شمسية وأربع كراسي: أنا محظوظة

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من أمام البحر.. ميرهان حسين تخطف الأنظار برشاقتها

 

 

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين موقع صدى البلد مسرحية شمسية واربع كراسي شمسية وأربع كراسي

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