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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رأس غارب تحتفل بتخريج دفعات المتدربين على صيانة الأجهزة

رأس غارب تحتفل بتخريج
رأس غارب تحتفل بتخريج دفعات المتدربين على صيانة الأجهزة

شهد  اللواء حامد أحمد، رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، احتفالية إحدى شركات طاقة الرياح بتخريج دفعات المتدربين من شباب المدينة على صيانة أجهزة (الهواتف المحمولة – التكييف – الحاسب الآلى – الشاشات).

 

وأشار رئيس المدينة إلى أنه من منطلق المشاركة المجتمعية الإيجابية لتنمية المجتمع  للشركة، استهدفت الدورة تدريب  25 شابا من أبناء المدينة على صيانة الأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة وأجهزة التكييف والحاسب الآلى على ايدي متدربين متخصصين.

 

وتم تكريم جميع المتدربين ومنحهم شهادات إجازة للدورات، ومعدات كاملة للصيانة وقطع غيار التي تساعدهم فى بدء أعمالهم التجارية.

 

أقيمت الاحتفالية بقاعة الاجتماعات بمبنى الوحدة المحلية للمدينة، بحضور قيادات الشركة وشباب المتدربين والمدربين.

رأس غارب رئيس مدينة رأس غارب البحر الأحمر شركات طاقة الرياح الوحدة المحلية للمدينة مدينة رأس غارب اخبار البحر الاحمر اخبار المحافظات

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