3 أطعمة يجب إزالتها من نظامك الغذائي للمساعدة في وقف مخاطر الخرف

العمر هو عامل الخطر الأكثر شيوعًا للإصابة بالخرف ، مما يعني أن الأشخاص يصبحون أكثر عرضة للإصابة بنوع من الخرف مع تقدمهم في السن يمكن أن تؤثر اختيارات نمط الحياة أيضًا على فرص إصابتك بالخرف ، ويشمل ذلك نظامك الغذائي.



ينتج مرض الزهايمر عن أشكال غير عادية من البروتينات في الدماغ

تخلق بعض البروتينات ، التي تسمى أميلويد ، لويحات حول خلايا الدماغ ، في حين أن البروتينات الأخرى ، التي تسمى تاو ، تتسبب في تشابك خلايا الدماغ.

مع تأثر المزيد من خلايا الدماغ ، تتناقص الناقلات العصبية المواد الكيميائية التي تنقل الرسائل بين خلايا الدماغ ، مما يضر بوظائف الدماغ بشكل عام.

تعتبر ذكريات الشخص من أولى المناطق المتأثرة ، ولهذا السبب يمكن أن يبدو المصابون بمرض الزهايمر مرتبكين أو منسيين.

الأطعمة التي يمكن أن تسهم في مخاطر الخرف؟

تم العثور على نظام مايند الغذائي (نظام البحر الأبيض المتوسط-داش للتدخل من أجل تأخير التنكس العصبي) يؤخر بداية تدهور الدماغ.

تجمع حمية مايند (MIND) دروسًا من نظامين غذائيين شائعين: حمية البحر الأبيض المتوسط ​​والنُهج الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH).

تهدف إلى خفض ضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب ، بالإضافة إلى إبطاء ظهور الخرف.

طعام مقلي

جرب استبدال الأطعمة المقلية من مطاعم الوجبات السريعة والأطعمة الكاملة المطبوخة في المنزل.

اختر زيتًا مثل زيت الزيتون بدلاً من ذلك ، إذا كنت تقلي أي شيء في المنزل.

جبنه

يوصي نظام مايند الغذائي بتناول الجبن أقل من مرة واحدة في الأسبوع - لا يزال بإمكانك الاستمتاع به كعلاج ، ولكن حاول الاحتفاظ بلوح الجبن المخصص للمناسبات الخاصة.

زبدة

حاول أن تحد من تناولك إلى أقل من ملعقة واحدة في اليوم يعتبر زيت الزيتون خيارًا أفضل وفقًا لنظام مايند الغذائي.

يعد الحد من تناول اللحوم الحمراء وتناول الحلويات ، مثل الكعك والآيس كريم ، جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي.

حمية الزهايمر

لا يوجد علاج للخرف ، أو طريقة مضمونة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء فيما يتعلق بآثار الخرف بمجرد ظهورها.

ومع ذلك ، فقد ارتبطت بعض النظم الغذائية بالحماية من بعض الأضرار التي تلحق بخلايا الدماغ والتي يمكن أن تحدث نتيجة لمرض الزهايمر.

ترتبط الأنظمة الغذائية التي تزيد من عدد البروتينات في الدماغ التي تحمي خلايا الدماغ ، وكذلك تلك التي تقلل الالتهاب المرتبط بمرض الزهايمر (وهذا يختلف عن الالتهاب المنتظم) ، بوظائف الدماغ الجيدة.

تقترح جمعية الزهايمر أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​(أساس حمية مايند) يمكن أن يساعد في الحفاظ على وظائف المخ.

ثمانية أطعمة أساسية من حمية البحر الأبيض المتوسط ​​هي:

خضروات

التوت

المكسرات

زيت الزيتون

كل الحبوب

سمكة

فاصوليا

دواجن

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .