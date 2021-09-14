اسمه غريب وتسبب له في السخرية.. تعرف على قصة "الشاب الرقم"

لكنه فخور به

عرضت قناة “ العربية “ تقريرًا عن شاب كولومبي ”الشاب الرقم” سماه والده باسم غريب، حيث أطلق عليه اسم “6“ وتسبب له هذا الاسم بكثير من السخرية، ولكنه فخور بهذا الإسم، قائلا: ” هويته مكتوب فيها رقم وليس أحرفًا” .

الشاب الرقم

وقال الشاب الرقم "مارتينيز 6" صاحب الاسم الغريب، إن بعض الأشخاص ينادونه "2×3" أو "7 - 1" ولكنه يرد عليهم بأن اسمه فريد في العالم وهذا يجعله يشعر بالفخر .

وذكرت " العربية " ، أن والد الشاب الرقم، سماه "6" لأنه ترتيبه في الأبناء السادس لديهما وأرادا تكريمه باسم غريب رغم محاولات البعض من منعهما من ذلك، ولكنه اختاره.

وقالت والدة "الشاب الرقم" صاحب الاسم الغريب ، إننا أعطيناه اسمه 6 وفوجئ الجميع بذلك قائلين : هذا ليس اسمًا على الإطلاق .

وأفادت " العربية " ، أن إعطاء شخص ما رقمًا لاسم ! هذا ليس شيئًا نراه كل يوم، بعد تسمية الشاب الرقم .