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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بنها تشارك فى الندوة التثقيفية للاحتفال بعيد الفلاح المصري بشبين القناطر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شاركت جامعة بنها برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع شئون  خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى الندوة التثقيفية للاحتفال بعيد الفلاح المصرى بقرية كفر الشوبك بشبين القناطر.

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وقال الدكتور جمال سوسة إن وفد جامعة بنها ضم كل من الدكتور محمد محفوظ وكيل كلية الطب البيطرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة إيهاب فريد وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور انور عثمان أستاذ النباتات الطبية بكلية الزراعة ، والدكتور جمال عاشور أستاذ أمراض النبات بكلية الزراعة ، والدكتور وليد صبحي الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري ، والدكتور محمد خيري أستاذ الصناعات الغذائية بكلية الزراعة.
واستعرضت الندوة الدور المجتمعى والخدمات التى تقدمها جامعة بنها لمواطني محافظة القليوبية فى مختلف القطاعات ومنها مشروع بطاريات الارانب والتي توزع بالمجان على النساء الراغبات في المشروع وذلك للمساهمة فى رفع مستوى المعيشة للأسر محدودي الدخل وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى حياه كريمة.
كما استعرضت الندوة التعرف على طرق الزراعة الحديثة وطرق الغذاء السليم والصناعات الغذائية وأهم المشروعات التى تقوم بها ربات البيوت فى القرية وتساهم فى رفع دخل الأسرة.
من ناحية اخرى استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها وفدا من خبراء القياس والتقويم من وحدة مشروعات تطوير التعليم بوزارة التعليم العالي ضم الدكتور هشام عزت الأستاذ بجامعة الفيوم والدكتورة دينا عبد الشافي الأستاذة بجامعة القاهرة.
وقال الجيزاوي فى بيان له اليوم إن الزيارة تأتي ضمن فاعليات استلام مشروع تطوير مركز ونظم القياس والتقويم بكليات الطب البشري وهندسة بنها والتربية النوعية والتربية الرياضية حيث تبلغ ميزانية المشروع 4 مليون جنيه بتمويل من وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي وجامعة بنها.
من جانبها قالت الدكتورة عزة عبد الله مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة أنه تم خلال الزيارة تقديم عرض لما تم تحقيقه من مخرجات وأهداف المشروع وأهمها إنتاج بنوك الأسئلة وإعداد الكوادر المدربة علي الاختبارات الالكترونية وتطوير نظم تقويم الامتحانات العملية.
وعلى هامش الزيارة قام الوفد بزيارة مقرات الكليات المشاركة في المشروع والتي تم تجهيزها من ميزانية المشروع وتشمل مقرات بنوك الأسئلة والتصحيح الإلكتروني وحدات القياس والتقويم.

جامعة بنها التعليم العالي تطوير التعليم محافظة القليوبية وزارة التعليم العالى النباتات الطبية

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