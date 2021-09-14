عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

راندا أبو الحسن: السياسات الاقتصادية مكنت مصر من مواجهة تداعيات كورونا

راندا ابو الحسن
راندا ابو الحسن

قالت راندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في مصر إن هناك رؤية 2030 بالتنمية المستدامة العالمية وأجندة افريقيا 2063 و توافق  استشرافا بالمستقبل، فيستعرض التقرير خطوات عملية لضمان الحق فى التنمية.

وأضافت راندا أبو الحسن خلال فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى أن تلك خطوات الحق فى التنمية تشمل تعزيز التمويل للتنمية وتطوير قاعدة المعلومات للتخطيط التنموى السليم والتوسع فى التحول الرقمى وتسريع وتيرته فى الخدمات العامة والمالية وتطوير المؤسسات التنفيذية، لتعزيز كفاءة تقديم الخدمات العامة وجودتها، كاشفة أن السياسات الاقتصادية مكنت مصر من مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وأشارت راندا أبو الحسن، إلى أنها تتقدم بتهنئة خالصة للوزيرة هالة السعيد لقيادتها القديرة لعملية اعداد هذا التقرير، وتقدم الشكر أيضا للدكتورة مايا مرسى بسبب مجهودها الكبير فى تجهيز وإقرار هذا التقرير.

وأعلنت راندا أبو الحسن عن التحضير لبرنامج مشترك مع الحكومة المصرية بقيادة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحت عنوان برنامج المسار وذلك لتنفيذ الاليات المقترحة فى تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021.

وأعربت عن أصدق مشاعر الحب والتقدير للدولة المصرية وقيادتها وشعبها العظيم، وذلك بعد 5 سنوات من إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، معقبة "شرفتنى خدمتكم جميعا".

راندا أبو الحسن جائحة كورونا الأمم المتحدة السيسي التنمية المستدامة

ترشيحاتنا

العثور على جثة مدرب كرة القدم بنادي الصيد غارقا في مياه ترعة بسمنود

هل الزواج رزق أم قسمة ونصيب ؟.. عمرو الورداني يوضح

سوريا.. الطيران الأمريكي ينفذ إنزالا جويا على الحسكة ويختطف مدنيين

المالية : 8 مليارات بموازنة العام المالى الحالى لمساندة الصادرات

المنسق المقيم للأمم المتحدة : زيادة تمثيل المرأة وتمكينها إقتصاديا تجربة مصرية تستحق الإشادة

"التنمية البشرية في مصر عام 2021".. الأمم المتحدة تعرض فيلما تسجيليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرجل الخائن .. ألقى جثة صديقه المهندس في نيل المنصورة وهرب |صورة

على طريقة البدري .. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

مات في حضن أمه.. القصة الكاملة لمقتل "شهيد الشهامة" على يد سائق بالمنوفية.. فيديو

بالأسماء .. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين جدد عن الأهلي رسميا

إسرائيل تكشف تفاصيل العملية الكبيرة التي أوشكت على التنفيذ وأحبطها الشاباك

هو إحنا انفصلنا.. أحمد فهمي وهنا الزاهد يثيران الجدل بسخريتهما

خطاب عاجل من وزارة التعليم للمديريات بشأن العام الدراسي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

السيسي يتبادل التحية والحديث مع المواطنين في الرويسات بشرم الشيخ ..صور

إسدال الستار على لغز وفاة مهندس الدقهلية الغارق.. تفاصيل مروعة لعملية القتل

فيديو

فيديو جراف| لسه عايش.. تعرف على حقيقة وفاة اليوتيوبر بريزه

بلقيس فتحى تطرح أغنية جديدة غدا .. فيديو

فيديوجراف.. حالة مؤمن زكريا .. تفاصيل عن مرضه يكشفها متخصص

بلطجي يعتدي علي أرملة بسلاح أبيض في سبرباي بطنطا | فيديو

المزيد

ساحة رأي

أميرة يونس تكتب: الإسلام كرم الإنسان

محمود أبو حبيب يكتب: «يا ليته سكت مرتين»

نسرين حجاج تكتب: الإمارات بين الحاضر والمستقبل

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

اﻟﻤﺰﻳﺪ