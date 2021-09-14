راندا أبو الحسن: السياسات الاقتصادية مكنت مصر من مواجهة تداعيات كورونا

قالت راندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في مصر إن هناك رؤية 2030 بالتنمية المستدامة العالمية وأجندة افريقيا 2063 و توافق استشرافا بالمستقبل، فيستعرض التقرير خطوات عملية لضمان الحق فى التنمية.

وأضافت راندا أبو الحسن خلال فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى أن تلك خطوات الحق فى التنمية تشمل تعزيز التمويل للتنمية وتطوير قاعدة المعلومات للتخطيط التنموى السليم والتوسع فى التحول الرقمى وتسريع وتيرته فى الخدمات العامة والمالية وتطوير المؤسسات التنفيذية، لتعزيز كفاءة تقديم الخدمات العامة وجودتها، كاشفة أن السياسات الاقتصادية مكنت مصر من مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وأشارت راندا أبو الحسن، إلى أنها تتقدم بتهنئة خالصة للوزيرة هالة السعيد لقيادتها القديرة لعملية اعداد هذا التقرير، وتقدم الشكر أيضا للدكتورة مايا مرسى بسبب مجهودها الكبير فى تجهيز وإقرار هذا التقرير.

وأعلنت راندا أبو الحسن عن التحضير لبرنامج مشترك مع الحكومة المصرية بقيادة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحت عنوان برنامج المسار وذلك لتنفيذ الاليات المقترحة فى تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021.

وأعربت عن أصدق مشاعر الحب والتقدير للدولة المصرية وقيادتها وشعبها العظيم، وذلك بعد 5 سنوات من إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، معقبة "شرفتنى خدمتكم جميعا".