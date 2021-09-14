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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 121 ألف طن مخلفات وقمامة بالجيزة خلال أسبوعين

رفع المخلفات
رفع المخلفات

شهدت محافظة الجيزة حملات موسعة لرفع المخلفات وتحسين مستوي النظافة خلال الأسبوعين الماضيين. 

و أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي الأهتمام الذي توليه المحافظة بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة قطاعات المحافظة وإجراء المتابعات الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعدداً من المناطق التى بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها إضافة إلى شركات النظافة العاملة بالمحافظة والتى يصل عددها إلى 30 شركة. 

وأضاف راشد أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بمنظومة النظافة مشيراً أنه قد تم رفع أكثر من ١٢١ ألف طن من المخلفات والقمامة المتواجدة بالشارع خلال أول أسبوعين من شهر سبتمبر والتي ضمت رفع (٨٧٥٥ طن يوم 1 سبتمبر) ورفع (١٠٥٥٧ طن يوم 2 سبتمبر) ورفع (٨١١٥ طن يوم 3 سبتمبر) ورفع (٩٢٣٦ طن يوم 4 سبتمبر ) ورفع (٨٢٥٠ طن يوم 5 سبتمبر ) ورفع (٩٩٠١ طن يوم 6 سبتمبر) ورفع (٦٧٢٢ طن يوم ٧ سبتمبر ) ورفع ( ١٠١١٦ طن يوم ٨ سبتمبر ) ورفع (٩٣٥١ طن يوم ٩ سبتمبر ) ورفع (٩٥٢٩ طن يوم ١٠ سبتمبر ) ورفع (٧٩٤١ طن يوم ١١ سبتمبر ) ورفع ( ١٤١٥٠ طن يوم ١٢ سبتمبر ) ورفع (٨٢٨٤ طن يوم ١٣ سبتمبر ) .

 

وشدد محافظ الجيزةعلى رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى بضرورة التواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة لكافة المعدات والسيارات ومحطات المناولة للتأكد من انتظام عمل منظومة النظافة بكفاءة دون معوقات. 

وجه محافظ الجيزة  بالإسراع من وتيرة أعمال إصلاح كافه معدات النظافة المعطلة للإستفادة منها وإدخالها الخدمة وتوزيعها بالقطاعات التى بحاجه الى دعم منظومه العمل بها . 

كما وجه محافظ الجيزة بضرورة الإستجابة الفورية لشكاوى المواطنين فيما يتعلق بمشاكل المخلفات والقمامة وغيرها من المشكلات التى قد تواجه المواطنين موجهاً بالحل الفورى لها.

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