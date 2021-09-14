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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة

تعيين 15 شاباً والتفتيش على 234 منشأة بالوادي الجديد

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد  بتعيين  15  شابا  ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 134 من راغبى العمل، وتوفير 51 فرص عمل.

وأشار  الوزير إلي أن المديرية قامت باستخراج 385 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 4 شكاوى عمالية ،  تم إحالة شكوى منها للقضاء، و3 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت أحمد حسين طليب  مدير المديرية  - في تقريره للوزير عن  ما تم انجازه خلال  اغسطس  الماضي- إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً  قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 65 ألف جنيه لـ 29 عاملاً من المسجلين ، فضلاً عن صرف 2324 جنيها رعاية صحية لـ 14 عاملا.

وقال مدير المديرية إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل ، بالتفتيش على 234 منشأة ، دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة ، وعقد 2 ندوة توعية للعاملين ، فى مجال السلامة والصحة المهنية  قامت بالتفتيش على 60 منشأة ، وإعادة التفتيش على 39 منشأة ، أسفر عن تحرير 4 محاضر، والقيام بحملات تفتيشية ، وعمل 14 قياسات ميدانية ، وبحث شكوتين .

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني ، تم الانتهاء من دورة تدريبية لـ 10 متدربات من الفتيات على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بقري الشركة 55 ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك ، فضلاً عن الاستعداد لنقل الوحدة الى قرية الجزائر التابعة للمحافظة .

 وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم متابعة  150 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

 

 

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IMG_7115
محمد سعفان وزير القوى العاملة مديرية القوى العاملة الوادى الجديد كعب العمل شهادة قياس مستوى المهارة رخصة مزاولة المهنة

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