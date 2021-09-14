جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية

نظمت الوحدة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية بالجامعات المصرية وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

والدكتور ابراهيم راجح المدير التنفيذي للوحدة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث.

وحاضر فى الورشة الدكتورة مي محمد السيد استشاري السلامة والصحة المهنية وعضو لجنة السلامة والصحة المهنية وبحضور أعضاء من هيئة التدريس و عددا من العاملين بالجامعة والمحافظة ووزارة الصحة.

اقرأ أيضا:

جامعة بنها تفوز بالمركز الثاني في مسابقة تحدي بنك الابتكار المصري



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي على الدور التي تقوم به وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع داخل الجامعة، بالاضافة الى دورها فى التوعية المستمرة للعاملين بالجامعة بأهمية توافر كافة الاشتراطات الصحة والسلامة المهنية.



وأضاف الدكتور جمال سوسة ان السلامه والصحه المهنيه ليس هدفها فقط الحفاظ على المنشآت بل الحفاظ على العنصر البشري وهو ما تسعى إليه الجامعة في كافة منشآتها من خلال مراعاة كافة الاشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتدريب العنصر البشري على وسائل الصحة والسلامة المهنية.

من جانبه اكد الدكتور ابراهيم راجح أن ورشة العمل تأتي في إطار توعية العاملين بالكليات والمدن الجامعية بالجامعة بأهمية توافر إرشادات السلامة والصحة المهنية من أجل حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل ، والحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات بالاضافة الى توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي.



من ناحية اخرى انطلقت فعاليات مسابقة عباقرة الكليات بجامعة بنها وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة ، والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وقال الدكتور خالد عيسوي أن الإدارة العامة لرعاية الشباب تنظم فعاليات المسابقة بالتعاون مع الاتحاد العام للطلاب بقاعة المؤتمرات بمجمع الكليات ببنها ، مشيرا الى ان فعاليات اليوم الاول من مسابقة عباقرة جامعة بنها تمت بنظام الفرق بمشاركة كليات الجامعة المختلفة وتم صعود 4 فرق من 12 فريق مشارك فى المسابقة الى فعاليات الدور الثانى.

