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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يقدّم كيروش الخميس .. وأول مؤتمر مع انطلاق معسكر المنتخب

كيروش
كيروش

يقيم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد حفل تقديم كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول في الواحدة ظهر الخميس المقبل بقاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد .

 

 فيما سيعقد المدير الفني الجديد مؤتمره الصحفي الأول على هامش معسكر المنتخب الوطني استعدادًا للقاء ليبيا ضمن تصفيات المجموعة الأفريقية السادسة.

 

على جانب أخر يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد أنه ماض في تنفيذ خارطة الطريق التي تؤدي إلى انتخاب مجلس إدارة للاتحاد، وأنه في انتظار نشر لائحة النظام الأساسي الجديدة للاتحاد في الجريدة الرسمية، حيث تم ارسالها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اجراءات نشرها حتى يمكن للاتحاد الدعوة للانتخابات وفق اللائحة والقانون.


وكان الاتحاد المصري برئاسة أحمد مجاهد قد حاول اجراء الانتخابات في شهر يناير الماضي فور تسلمه المهمة إلا أن القرارات الاحترازية لمواجهة كورونا حالت دون ذلك، كما حاول عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في مقترحات الأعضاء بتعديل بعض بنود اللائحة الا أن الاتحاد الدولي رأي أن يترك الأمر لمجلس الإدارة المنتخب، كما سعت اللجنة المكلفة لإدارة الاتحاد لإجراء الانتخابات قبل انتهاء مدتها في 31 يوليو الماضي ، إلا أن القانون نص على اقامة الانتخابات بعد الدورة الأولمبية وليس اثناء اقامتها.

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