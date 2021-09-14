بدء توافد الحضور على حفل الأهلي لـ«تدشين النجمة العاشرة»

بدأ منذ قليل توافد الحضور للمشاركة في احتفالية الأهلي لـ«تدشين النجمة العاشرة» على “تي شيرت” النادي، التي تنطلق في تمام الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء بملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

تأتي احتفالية «تدشين النجمة العاشرة» في إطار تطوير شعار النادي الخاص بفريق كرة القدم، بعد أن اتخذت الشئون القانونية الإجراءات الخاصة بتسجيله في شكله الجديد.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد وجه الدعوة إلى كافة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، وكل نجوم الأهلي القدامى، ولفيف من القيادات الرياضية والإعلامية والشخصيات العامة للمشاركة في احتفالية «تدشين النجمة العاشرة»