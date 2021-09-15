ثلاثة أندية أدب جديدة بقصور الثقافة

برعاية د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وفى إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بزيادة أعداد أندية الأدب للارتقاء بالعمل الأدبى ورعاية المواهب وتقديم خدمات ثقافية مميزة بالمواقع الثقافية المختلفة والمنتشرة فى إنحاء الجمهورية.

اعتمدت قصور الثقافة ثلاثة أندية أدب جديدة وهى.. نادى أدب المكتبة الثقافية بسمسطا بفرع ثقافة بنى سويف بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى، نادى أدب أسيوط الجديدة بمكتبة الطفل والشباب بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى، بالإضافة لنادى أدب بيت ثقافة منية النصر بفرع ثقافة الدقهلية بإقليم شرق الدلتا الثقافى.