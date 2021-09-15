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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثلاثة أندية أدب جديدة بقصور الثقافة

صدى البلد

 

برعاية د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وفى إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بزيادة أعداد أندية الأدب للارتقاء بالعمل الأدبى ورعاية المواهب وتقديم خدمات ثقافية مميزة بالمواقع الثقافية المختلفة والمنتشرة فى إنحاء الجمهورية.

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ورشة عمل مشتركة حول ثقافة أمن الطيران بأفريقيا واسيا والشرق الأوسط

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ندوات علمية وعروض فنية بقصر ثقافة الأقصر

اعتمدت قصور الثقافة ثلاثة أندية أدب جديدة وهى.. نادى أدب المكتبة الثقافية بسمسطا بفرع ثقافة بنى سويف بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى، نادى أدب أسيوط الجديدة بمكتبة الطفل والشباب بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى، بالإضافة لنادى أدب بيت ثقافة منية النصر بفرع ثقافة الدقهلية بإقليم شرق الدلتا الثقافى.

ثقافة أخبار ثقافة ثقافة أحمد بهاء الدين

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