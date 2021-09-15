النحاس يعرض مروان محسن على إيهاب جلال في بيراميدز

كشف الإعلامي محمد فاروق، أن تامر النحاس وكيل مروان محسن مهاجم فريق الأهلي السابق في مفاوضات مع إيهاب جلال المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز من أجل التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية قبل الموسم الجديد.

وقال فاروق فى برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "TEN": " تامر النحاس وكيل مروان محسن عرض على إيهاب جلال فكرة التعاقد مع مروان محسن في صفقة انتقال حر بدون أن يكلف النادي أي مبالغ مالية".

وأضاف: "وكيل اللاعب شدد على إيهاب جلال بأن يكون الحكم عليه في المستوي الفني ومشاركته مع الفريق وفقاً لرؤيته الفنية مع فريق بيراميدز في الموسم المقبل".