السيسي يعزي رئيس وزراء بريطانيا في وفاة والدته

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أرسل برقية عزاء، إلى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، عبَّر خلالها عن خالص العزاء وصادق المواساة في وفاة والدته، شارلوت جونسون، داعيا الله- تعالى- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم الأسرة وجميع محبيها الصبر والسلوان.

وتوفيت شارلوت جونسون، والدة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الإثنين، عن عمر يناهز الـ 79 عاما.

ووفقا لصحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، نعى “جونسون” والدته، شارلوت، الرسامة المحترفة، والتي توفيت فجأة في مستشفى بالعاصمة البريطانية لندن.

ووُلدت والدة جونسون في عام 1942، وهي ابنة السير جيمس فوسيت، الذي كان رئيس المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان.