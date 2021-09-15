غلق 3 مصانع لتدوير المخلفات تعمل بدون ترخيص في الجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإحكام الرقابة على المنشات الصناعية والتأكد من إلتزامها بالمعايير والضوابط المحددة وتأمين بيئة العمل ومواجهة الممارسات المخالفة من بعض المنشأت وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وتمكنت محافظة الجيزة من خلال أجهزة مركز أبو النمرس من ضبط ٣ مصانع مخالفة غير مرخصة بطريق مصنع البصل بشبرامنت تقوم بتجميع المخلفات وتدويرها لصناعه المواد البلاستيكية بدون الالتزام بالمعايير والضوابط المحددة لذلك بالاضافة الي إلقاء مخلفاتها بالترع والمصارف وتلويثها دون مراعاة لتنفيذ الاشتراطات الواجبه لذلك .



وقام مركز ومدينة أبو النمرس بتشميع المنشأت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتحرير المحاضر البيئة وذلك بمتابعة من اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز أبو النمرس.