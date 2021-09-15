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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا يوسف تتذكر دلال عبد العزيز بكلمات مؤثرة

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

حرصت الفنانة رانيا يوسف، على تذكر الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، بكلمات مؤثرة بعد مرور ٤٠ يوم على رحيلها.

كتبت رانيا يوسف، من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”: "بسم الله الرحمن الرحيم
﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ صدق الله العظيم”.

وتابعت قائلة: “النهارده الأربعين للأم والصديقة والفنانة دلال عبد العزيز، ربنا يرحمها ويصبر بناتها على فراقها وعلى وفاة والدهم الفنان سمير غانم .. دعواتكم ليهم”.

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كما وجهت دنيا سمير غانم، رسالة مؤثرة لوالدتها دلال عبد العزيز في يوم فراقها الـ 40.

كتبت دنيا سمير غانم، من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”: “النهارده اليوم الـ40 على فراقك يا أمي، اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار”.

وتابعت قائلة: “اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها .. اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها و اهلا خيرا من اهلها وأدخلها الجنة بغير حساب برحمتك يا ارحم الراحمين .. لا اله الا انت يا حنان يا منان يا بديع السموات والارض تغمدها برحمتك يا ارحم الراحمين”.


وأضافت: "اللهم اطعمها من الجنة و اسقها من الجنة و ارها مكانها من الجنة و قل لها أدخلى من أي باب تشائين .. اللهم انها في ذمتك و حبل جوارك فقها من فتنة القبر و عذاب النار و انت اهل الوفاء و الحق فاغفر لها و ارحمها انك انت الغفور الرحيم .. اللهم ارزقها لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقاءك .. اللهم ارجع نفسها اليك راضية مرضيه و ادخلها في جنتك مع عبادك الصالحين .. اللهم اني اسالك الفردوس الاعلى نزلا لها .. اللهم ابني لها بيتا في الجنة واجعل ملتقاها هناك بزوجها 
اللهم اسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها ابدا
اللهم اظلها تحت عرشك يوم لا ظل الا ظلك و لا باقي الا وجهك".

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