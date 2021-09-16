عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخطر إرهابي في الجزائر.. ماكرون يعلن مقتل زعيم داعش في الساحل

أبو الوليد الصحراوي
أبو الوليد الصحراوي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الساحل الأفريقي.

وقال ماكرون في بيان نشرته وكالة الصحافة الفرنسية إن "القوات الفرنسية قتلت قائد تنظيم داعش في الصحراء الكبرى أبو وليد الصحراوي".

وأضاف: "هذه العملية نجاح كبير في مكافحتنا للجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي".

من هو الصحراوي؟

عدنان أبو وليد الصحراوي، هو لحبيب عبدي سعيد، المعروف بالإدريسي لحبيب، من مواليد مدينة العيون أحد أهم مدن الصحراء المغربية، التحق بمخيمات اللاجئين في بداية التسعينيات، درس بالجزائر، حيث حصل على الليسانس في علم الاجتماع من جامعة منتوري بمدينة قسطنطينة، ويتحدث 3 لغات.

كان أحد أهم قيادات جبهة البوليساريو التي تناضل من أجل استقلال الصحراء المغربية عن حكم الملك محمد السادس، وكان مسؤولاً ‬في‮ ‬منظمة اتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي‮ ‬الذهب‮ ‬المقرب من الجبهة البوليساريو الانفصالية.‬‬‬‬‬‬‬‬

ظهر الصحراوي لأول مرة على الملأ في أكتوبر 2011، بعدما تبني تنظيم حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، خطف 3 مواطنين أوروبيين بمخيمات جبهة البوليساريو في تندوف جنوب غربي الجزائر.

المتهم الأول بهجمات باريس يعتبرها ردا على تدخل فرنسا ضد داعش

بدء أكبر محاكمة ضد الإرهاب في فرنسا.. والمتهم الرئيسي يؤكد انضمامه لـ داعش

وزير الخارجية الإيطالي ونظيره الأمريكي يحذران من تمدد داعش في أفريقيا

وفي 2012، خرج الصحراوي ليكشف لأول مرة عن أن تنظيم حركة التوحيد والجهاد موالي فكريًا لتنظيم القاعدة الإرهابي، وبعدها طالب بفدية قيمتها 30 مليون يورو للإفراج عن الرهائن، ثم طالب بفدية أخرى  قيمتها 15 مليون يورو، وإطلاق سراح سجناء، للإفراج عن 7 دبلوماسيين اختطفتهم من غاوة بشمال مالي.

كان الصحراوي هو المسؤول المباشر عن‮ هجوم تمنراست جنوب الجزائر الذي‮ ‬نفذ بسيارة مفخخة في‮ ‬الثالث من مارس 2012 ،‮ ‬وأسفر عن 23 مصابًا، وهو من أعلن إعدام الدبلوماسي الجزائري الطاهر تواتي بعد خطفه من قنصلية بلاده في غاوة، وفقًا لموقع "إمارات 24".

‮وفي يونيو 2013، أعلن الجيش الجزائري، إنه قتل أبو الوليد الصحراوي ومرافقًا له واعتقل ثمانية آخرين من الحركة نفسها جنوب غرب مدينة رفان الواقعة بالقرب من الحدود مع مالي، إلا أن ظهوره في أغسطس من نفس العام جاء ليكذب روايات الجيش الجزائري بقتله.‬‬

المبايعة لداعش

في 20 أغسطس 2013، أعلنت جماعة "الملثمون"، أو "الموقعون بالدم"، التي يقودها الإرهابي الجزائري المختار بلمختار"، المكنى بـ"خالد أبو العباس"، والمعروف بلقبه "بلعور"، عن حل نفسها وانصهارها مع جماعة "التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا"، التي يقودها الأزوادي أحمد ولد عامر، المكنى بـ"أحمد التلمسي"، في تنظيم إرهابي جديد تحت اسم "المرابطون".

وعقبه إعلانه أميرًا على جماعة "المرابطون" أعلن أبو الوليد الصحراوي، في مايو 2015، مبايعة الجماعة لأبو بكر البغدادي زعيم "داعش"، حيث كان آنذاك أمير مجلس شورى تنظيم "التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا"، قبل انضوائه تحت راية جماعة "المرابطون".

وفي يوليو  2015، أعلن تنظيم "المرابطون"، في بيان له، عزل عدنان أبو الوليد الصحراوي، وتنصيب المختار بلمختار المكنى بخالد أبو العباس أميراً جديداً، كما أعلن تبرؤه من تنظيم "داعش"، وأنه متمسك ببيعته لتنظيم "القاعدة"، ويتشبث بمنهج زعيمه ومؤسسه أسامة بن لادن، وأن مجلس الشورى، اجتمع وقرر تنصيب الشيخ خالد أبو العباس أميرًا على "المرابطين".

داعش ماكرون تنظيم داعش الساحل الساحل الإفريقي وليد الصحراوي الصحراوي أبو وليد الصحراوي

موضوعات متعلقة

المتهم الأول بهجمات باريس يعتبرها ردا على تدخل فرنسا ضد داعش

قنابل موقوتة.. أحمد موسى: أطفال داعش يتم تدريبهم على استخدام السلاح

أكبر محاكمة في تاريخ فرنسا.. تفاصيل هجمات باريس 2015 وكلمة السر"داعش"

ترشيحاتنا

على خطى فرجاني..رضا عبدالعال: بن شرقي قنبلة موقوتة فى الزمالك.. تفاصيل

رئيس لجنة الحكام يكشف عن حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى السوبر

بعد شائعة زواجه من فنانة شابة.. أول ظهور لـ تامر حسني وبسمة بوسيل

ضياء السيد يكشف خطة الجهاز الفني للمنتخب لمعسكر سبتمبر .. تفاصيل

دعاء الكرب الشديد .. من ابتلاه الله فعليه بهذه الأدعية

في مداخلة على التليفزيون المصري.. الرئيس السيسي يحقق أمنية سيدة تعمل بالحدادة.. ويؤكد: لا انتهاك لحقوق الإنسان في مصر.. والدين لن يضيع أبدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جلست مع سائق أوبر في شقته لمدة أسبوع ومكنتش اعرفه.. نص اعترافات موكا حجازي

حجازي:بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة غير مسبوق فى تاريخ الأمم المتحدة

وفاة أحمد متولي الشعراوي نجل إمام الدعاة

رسميًا .. أسامة نبيه يرحل عن تدريب الزمالك

وفاة صيدلانية بـ كورونا بالشرقية| ورسالة كتبتها قبل وفاتها تبكي محبيها

سعر جديد للبنزين في مصر.. تعرف على موعد التطبيق

مدبولي: تطعيم المعلمين والطلاب يسمح بعام دراسي آمن ومطمئن للجميع

6 مليارات جنيه.. قناة السويس تعلن خبرا سارا للمصريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على ضوابط تنظيم مجموعات التقوية في العام الدراسي الجديد

فيديوجراف| نيتها سيئة.. إثيوبيا تضلل السودان بشأن سد النهضة

فيديوجراف.. متى يعود وائل الإبراشي للشاشة؟.. المصير مجهول

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

المزيد

ساحة رأي

أسامة علي يكتب: عضة كلبك ترياق يا باشا 

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

اﻟﻤﺰﻳﺪ