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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدء أكبر محاكمة ضد الإرهاب في فرنسا.. والمتهم الرئيسي يؤكد انضمامه لـ داعش

المتهم الرئيس في
المتهم الرئيس في هجمات باريس 2015

انطلقت اليوم الأربعاء، محاكمة 20 شخصا متهمين بالتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في 13 نوفمبر 2015، مما أسفر عن مقتل 130 شخصا وإصابة 350 أخرين في قاعة حفلات وخارج استاد كرة قدم وفي مناطق بوسط المدينة.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وصل المتهم الرئيسي في هجمات باريس لعام 2015، صلاح عبد السلام، إلى المحكمة حيث أقر أمامها بأنه منضم لتنظيم داعش الإرهابي.

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ويعتبر صلاح عبد السلام الذي يحمل الجنسية الفرنسية والمغربية، وولد في بلجيكا، المتهم الرئيسي في القضية وهو الإرهابى الوحيد الناجى من بين مجموعة "الكوماندوس" المنفذة لهجمات باريس الإرهابية عام 2015.

وأكد عبد السلام خلال محاكمته أنه لا يعمل وتخلى عن أى مهنة فى سبيل الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى.

يذكر أن عبد السلام أدين بمشاركته في الإعداد للهجمات وتنفيذها، لكنه تمكن من العودة إلى بلجيكا قبل أن يتم اعتقاله بعد 4 أشهر في حي مولنبيك ببروكسل، ثم نقل إلى فرنسا حيث خضع لرقابة مشددة.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، وقال الكثير من الناجين إن المهاجمين هددوا بقتلهم وأشاروا إلى علاقتهم بالتنظيمات الإرهابية.

ويمكن أن يواجه 12 من بين الـ20 متهما عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانتهم. ويتم محاكمة 6 متهمين غيابيا.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى مايو المقبل، حيث تعد هذه أكبر محاكمة ضد الإرهاب في فرنسا، حيث تبدو صعبة للكشف عن الأسباب الحقيقة التي دفعت لتنفيذ العمل الإرهابي.

وجرى تخصيص خمسة أسابيع لسماع شهادة 300 من الناجين من الهجمات، حيث سيتاح لكل منهم نصف ساعة للحديث.

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