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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الأمن الداخلي أمريكي يحذر من أعمال عنف مصاحبة لذكرى هجمات سبتمبر

أليخاندرو مايوركاس
أليخاندرو مايوركاس

حذر وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس من وجود تهديدات كبيرة مع اقتراب حلول الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، لافتا الانتباه إلى أن هذه الذكرى قد تكون مجالا لأعمال عنف مصاحبة.
وذكرت مصادر أمريكية اليوم أن هناك أكثر من 46 ألف لاجئ أفغاني في الولايات المتحدة ممن فروا خلال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، مضيفة أن أسماء بعضهم مدرجة على قوائم المراقبة الإرهابية.
وقال مايوركاس إن الولايات المتحدة لديها بروتوكولات للتعامل مع الأفراد الذين يتم استقدامهم إلى البلاد ثم يتبين فيما بعد أنهم يشكلون تهديدا أمنيا.
وأوضح أنه يتم فحص الأفراد قبل أن يستقلوا الطائرة القادمة إلى الولايات المتحدة وفي حالة ظهور ما يثير القلق بشأنهم لا يمنحون حق الدخول للأراضي الأمريكية وإذا ما اكتشفت تلك الدواعي بينما هم بداخل الولايات المتحدة بالفعل يوضعون على قوائم الترحيل ليغادروا البلاد بأسرع وقت ممكن.
وذكر أن الوزارة تبذل قصارى جهدها للتأكد من عدم دخول السجناء الذين أفرجت عنهم طالبان ومن بينهم عناصر من تنظيمي داعش والقاعدة، إلى الأراضي الأمريكية.

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