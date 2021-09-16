المرشح لرابطة الأندية المحترفة: لا يليق أن يحكم الاتحاد لجنة غير منتخبة

أكد أحمد دياب الرئيس التنفيذي لشركة فيوتشر لكرة القدم المرشح لرابطة الأندية المحترفة، أنه لابد من وضع جدول منتظم للمسابقات المحلية في مصر، مشيراً إلى أنه شرف كبير لأن يحظى بثقة الأندية في رابطة الأندية.

وقال دياب في تصريحات عبر قناتي "اون تايم سبورتس1" و"الحياة": "لا يليق بنا أن يكون اتحاد الكرة تحكمه لجنة لم يتم انتخابها، يجب أن تكون الكرة مواكبة لكل ما يحدث من تطوير داخل مصر".

وأضاف: "لا يصح أن يكون لدينا موسم انتقالات مختلف عن الدول الأخرى، ونجد لاعب محترف في أحد الأندية يرحل عن ناديه في منتصف الموسم من أجل اللعب في صفوف نادي آخر".

وأكمل: "لابد من وضع تصور محترم وجدول منتظم للمسابقات المحلية".

وتابع: "شرف كبير أن أحظى بثقة 9 أندية لتمثيلهم في رابطة الأندية، نحن حالياً نعيش فترة "مصر الجديدة" وتمكين الشباب وطفرة كبيرة في الشارع المصري، يجب أن تكون الكرة المصرية في أفضل حال".

وواصل دياب: "نحن متأخرين جداً في مصر، الروابط تعمل في العالم كله، هناك نظام للقصة من أجل استخراج منتج رائع، ومصر تستحق أن تكون ضمن الدول الكبرى في كرة القدم".

واختتم دياب تصريحاته: "الأسماء المرشحة كلها لرابطة الأندية محترمة وشرف لأي حد انه يشتغل معهم، لدينا خطة ولو سارت الأمور وفقاً للوائح وأصبح هناك رابطة أندية سيكون هناك شغل كبير".