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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لهدف نبيل.. عداء يستعد لدخول جينيس في زي مخ بشري.. شاهد

عداء يستعد لدخول
عداء يستعد لدخول جينيس داخل زي مخ بشري

يستعد العداء البريطاني، برايس ألفورد، لتحطيم رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية من خلال إكمال ماراثون لندن، وهو يرتدي زياً على شكل دماغ بشري يغطي جسده.

ونشرت شرطة بلدة سانت هيلير في جزيرة جيرسي، عبر حسابها على موقع «تويتر» صورة التقطها 2 من الضباط مع ألفورد، حيث التقياه أثناء تدريبه الصباحي، يوم الثلاثاء، استعداداً للمشاركة في ماراثون لندن.

وذكرت «يو بي أي» الإخبارية أن ألفورد يسعي إلى تحطيم الرقم القياسي العالمي لأسرع من يكمل ماراثون لندن وهو يرتدي زي دماغ، بعدما سجل في السابق رقماً قياسياً عالمياً في  جينيس في عام 2013 لأسرع من يركض مسافة 100 كم على جهاز المشي، وجمع أكثر من 150 ألف جنيه استرليني من الأموال الخيرية.

الهدف من مشاركته في المارثون 

ويهدف برايس ألفورد، وهو أيضًا مدير جمع التبرعات في جمعية هيدواي الخيرية لإصابات الدماغ، لدعم ضحايا الإصابات الدماغية ولفت الانتباه لمعاناتهم وتجربتهم في التعايش مع جروح وإصابات الرأس من خلال مشاركته بهذا المارثون المقرر إنعقاده في أكتوبر المقبل. 

وقال مدير التبرعات في الجمعية الخيرية إن الزي مصمم بحيث يعكس ما يشعر به الذي يعانون إصابات الدماغ.

وأوضح في حديثه لشبكة «ITV News»: «ما أسمعه مراراً وتكراراً عن حالاتهم هو شعورهم بأنهم محاصرون داخل أدمغتهم، لذا عندما ترونني داخل هذا الزي، يمكنكم تخيل ما قد يبدو عليه حالهم».

من جانبه قال روي روبرت جيفروي، عضو الجمعية الخيرية لإصابات الدماغ، والذي تعرض لإصابة بالغة نتيجة سقوط، إنه يعرف جيداً تجربة شعور العيش في حياة مضغوظة بالتفكير في  الدماغ، خاصة بعد تطور إصابته العصبية لنوبات الصرع، لكن يشير إلى أن الحالة فتحت أمامه فرصة جديدة وهي تعلم الرسم.

وأضاف أثناء استعداده لرسم زي ألفورد الذي سيرتديه في الماراثون، إنه لم يكن يجيد الرسم في طفولته، لكن أول ما أراد فعله بعد تعافيه من الإصابة هو الرسم.

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مخ بشري موسوعة جينيس العداء البريطاني جزيرة جيرسي برايس ألفورد

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