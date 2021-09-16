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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الأوروبي .. مصطفى محمد يسعى لإنهاء صيامه التهديفي أمام لاتسيو

مصطفى محمد لاعب فريق
مصطفى محمد لاعب فريق الزمالك المعار إلى لاتسيو

يستضيف فريق جالاتا سراي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد، نظيره لاتسيو الإيطالي، اليوم، الخميس، في تمام السابعة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى، من دور المجموعات، بمسابقة الدوري الأوروبي.

ويتسلح فريق جالاتا سراي بعامل الأرض، في مباراة اليوم،  لتحقيق الفوز على لاتسيو، وقطع أولى خطوات التأهل إلى الدور المقبل، من الدوري الأوروبي.

ويأمل المهاجم المصري، في إنهاء صيامه التهديفي مع جالاتا سراي، هذا الموسم، بتسجيل أولى أهدافه هذا الموسم في شباك لاتسيو.

كان فاتح تريم المدير الفني لفريق جالاتا سراي، مؤخرا، حيث قال في  تصريحات صحفية :" إذا كنت تريد اللعب في فرنسا أو الدوري الإنجليزي الممتاز ، فعليك أن تفعل ما أقوله لك، وإلا فإن الفريق الذي ستغادر من هنا لأجله سيكون الزمالك."

أضاف:" لا أحد يريدك بهذا الأداء، إذا لم تتعاف وتستعيد أدائك ، فستلعب مع الزمالك الموسم المقبل".

يذكر أن جالاتا سراي ضم مصطفى محمد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من الزمالك، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.

على الجانب الآخر، يطمح فريق لاتسيو في انتزاع الثلاث نقاط من جالاتا سراي، أو العودة بالتعادل على أقل تقدير.

يذكر أن آخر مباراة جمعت جالاتا سراي ولاتسيو، كانت في دور الـ 32، من مسابقة الدوري الأوروبي موسم 2016، وانتهت بفوز لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتضم مجموعة جالاتا سراي كلا من،  لاتسيو الإيطالي، لوكوموتيف الروسي، مارسيليا الفرنسي - جالاتا سراي.

وجاءت نتائج قرعة الدوري الأوروبي كالتالي:
 

المجموعة الأولى: ليون الفرنسي - رينجرز  الاستكندي - سبارتا براج التشيكي - بروندبي الدنماركي.

المجموعة الثانية : موناكو الفرنسي - آيندهوفن الهولندي - ريال سوسيداد الإسباني  - شتورم جراتش النمساوي.

المجموعة الثالثة: نابولي الإيطالي - ليستر سيتي الإنجليزي - سبارتا موسكو الروسي - ليجيا وارسو البولندي.

المجموعة الرابعة: أولمبياكوس اليوناني - فرانكفورت الألماني - فنربخشة التركي - رويال أنتويرب البلجيكي.

المجموعة الخامسة: لاتسيو الإيطالي - لوكوموتيف الروسي - مارسيليا الفرنسي - جالاتا سراي التركي.

المجموعة السادسة: براجا البرتغالي- النجم الأحمر الصربي - لودوجوريتش البلغاري - ميتييلاند الدنماركي.

المجموعة السابعة : باير ليفركوزن الألماني-  سيلتك الاستكلندي - ريال بيتيس الإسباني - فيرنيفاروتشي المجري.

المجموعة الثامنة: دينامو زغرب الكرواتي - جينك البلجيكي - وست هام الإنجليزي - رابييد فيينا النمساوي.

ومن المقرر أن تلعب الجولة الأولى، من دور المجموعات، من مسابقة الدوري الأوروبي، يوم 16 سبتمبر المقبل.

مصطفي محمد الدوري الأوروبي لاتسيو جالاتا سراي ضد لاتسيو أرقام مصطفى محمد

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