الأهلي يستعد للسوبر المحلي والكأس بمواجهة ودية مع المقاولون العرب اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة ودية مهمة اليوم أمام المقاولون العرب باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الثلاثاء المقبل في السوبر المحلي باستاد الجيش المصري ببرج العرب.

ومن المقرر أن يختار بيتسو موسيماني المدير الفني، قائمة اللاعبين التي ستغادر معه عقب المباراة مباشرة إلي الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق هناك يستمر لمدة 10 أيام تتخلله مواجهة السوبر المحلي ثم أنبي يوم 25 سبتمبر الجاري في دور الــ16 لكأس مصر.

غيابات الأهلي

وسيغيب عن المعسكر مروان محسن الذي رحل بالتراضي وكذلك الخماسي سعد سمير ومحمد عبدالمنعم ومصطفي البدري وفارس طارق وكريم نيدفيد الذي تمت إعارتهم الي فيوتشر أف سي وأحمد رمضان بيكهام وفهد جمعه بعد إعارتهما إلي سموحه ولم يتحدد موقف جونيور اجايي من التواجد مع الفريق خاصة إنه تم وضعه في قائمة الانتظار للفريق الأحمر.