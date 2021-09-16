طبيبة أسنان.. صديقة فتاة سيتي ستارز تروي لحظات حياتها الأخيرة

تفاصيل جديدة كشفت عنها التحريات الأمنية فى واقعة انتحار فتاة مول سيتي ستارز.

حيث أكدت صديقتها التي كانت رفقتها داخل سيتي ستارز أنها اخبرتها بأنها ستقوم بالانتحار بسبب ضغوط أسرتها عليها لخروجها المستمر خارج المنزل .

فتاة سيتي ستارز

وأضافت التحريات بأن صديقتها قد غادرت سيتي ستارز قبل واقعة الانتحار بقليل وفوجئت بخبر وفاتها فى ذات اليوم .

بداية اكتشاف الواقعة عندما تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد بمصرع فتاة ألقت بنفسها من الطابق السادس داخل مول سيتي ستارز بدائرة القسم .

على الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بتشكيل فريق بحث بقيادة العقيد علاء خلف الله مفتش المباحث ، وتبين من التحريات قيام الفتاة المنتحرة ٢٣ سنة طالبة الفرقه الرابعه طب اسنان بإلقاء نفسها من الدور السادس داخل مول سيتى ستارز ، تم نقلها لمستشفى رابعه العدويه ، توفيت حال وصولها .

فتاة سيتي ستارز

صديقة فتاة سيتي ستارز تروي اللحظات الأخيرة

بالانتقال والفحص امكن التوصل الى أحد صديقتها " طالبه بكليه طب اسنان " ومقيمه بالتجمع الاول والتى قررت انها كانت رفقة المتوفاة داخل كافيه بسيتى ستارز حتى الساعه الخامسه مساء أمس وانصرفت وتركتها بمفردها .

وأضافت أن المتوفاة تعانى من حالة نفسية واكتئاب شديد لشعورها الاضطهاد وسوء المعاملة من قبل أهليته وأضافت بأن المتوفاة اخبرتها اليوم برغبتها فى الانتحار .

بمناقشة والدها " طبيب جراحة بالمعاش " برر إقدامها على الانتحار بسبب قيامه بالتضييق عليها من الخروج من المسكن على الحد الطبيعي .