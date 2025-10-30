قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل آليات تنفيذ مشروع الروشتة الرقمية .. هيئة الدواء توضح
حسب التوقيت الشتوي.. المواعيد الرسمية لعمل مترو الأنفاق 2025 والقطار الكهربائي الخفيف
وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري ترامب ووكيل سكرتير الأمم المتحدة الوضع في السودان
أول تعليق لبناني بشأن العدوان الإسرائيلي على قرية بليدا
وزير الخارجية يشدد على رفض مصر أي مخططات لتقسيم السودان
محافظ أسيوط: الاحتفال بنصر أكتوبر يعد تجسيدا لمعنى الانتماء الحقيقي
صرح عالمي على أرض المنوفية.. مستشفى الباجور التخصصي قلب الدلتا النابض بالشفاء
السلطات الفرنسية تعتقل مشتبها به ثالثا في قضية السطو على متحف اللوفر في باريس
أستاذ بـ«فنون جميلة حلوان»: مصر ثاني دولة في العالم أنتجت الرسوم المتحركة|فيديو
المدعى العام في باريس يعلن اعتقال 5 حالات جديدة على خلفية سرقة متحف اللوفر
شي جين بينج: اتفقت مع الرئيس ترامب على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة
الصحة: نظام رقمي متكامل يعتمد على دقة الأرقام وجودة البيانات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الخارجية الصينية : ترامب سيزور بكين العام المقبل

محمود نوفل

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور الصين العام المقبل حيث سيدعو الرئيس شي جين بينغ لزيارة الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الصينية في بيان لها : الرئيسان الصيني والأمريكي اتفقا على استمرار الاتصال والحوار وتبادل الزيارات حيث تم التوصل إلى تفاهمات بين الصين والولايات المتحدة بشأن المعادن النادرة.

 

وأضافت الخارجية الصينية في بيانها : نأمل أن تلتزم الولايات المتحدة بوقف التجارب النووية .و نحث مجموعة السبع على دعم مبادئ اقتصاد السوق والتوقف عن تعطيل سلاسل الإمداد الدولية.

وختمت  الخارجية الصينية : وبشأن موافقة ترمب على بناء كوريا الجنوبية غواصة تعمل بالطاقة النووية: نأمل أن تحافظ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على السلام والاستقرار الإقليميين.


 

