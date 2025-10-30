الخارجية الصينية : ترامب سيزور بكين العام المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور الصين العام المقبل حيث سيدعو الرئيس شي جين بينغ لزيارة الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الصينية في بيان لها : الرئيسان الصيني والأمريكي اتفقا على استمرار الاتصال والحوار وتبادل الزيارات حيث تم التوصل إلى تفاهمات بين الصين والولايات المتحدة بشأن المعادن النادرة.





وأضافت الخارجية الصينية في بيانها : نأمل أن تلتزم الولايات المتحدة بوقف التجارب النووية .و نحث مجموعة السبع على دعم مبادئ اقتصاد السوق والتوقف عن تعطيل سلاسل الإمداد الدولية.



وختمت الخارجية الصينية : وبشأن موافقة ترمب على بناء كوريا الجنوبية غواصة تعمل بالطاقة النووية: نأمل أن تحافظ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على السلام والاستقرار الإقليميين.



