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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ماذا حدث في سيتي ستارز؟.. حل لغز سقوط فتاة من الطابق السادس

فتاة سيتي ستارز
فتاة سيتي ستارز

أسدل رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير المباحث الستار على واقعة سيتي ستارز والذي شهد سقوط فتاة من الطابق السادس داخل المول بمدينة نصر .

فقد انتقل فريق من البحث الجنائي إلي مكان البلاغ لمعاينة مسرح الحادث داخل مول سيتي ستارز ، وسؤال شهود العيان ، وكذا تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمول سيتي ستارز لكشف ملابسات الحادث إذا كان انتحار الفتاة او اختل توازنها أو نتيجة مشاجرة فسقطت، والعمل على فحص علاقات الفتاة واستدعاء أسرتها لسؤالهم .

فيما انتقل فريق من النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة ، والاستماع لأقوال مسئولي إدارة سيتي ستارز والأمن الإدارى وكذا شهود العيان .

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بمول سيتي ستارز، والخاصة بالطابق السادس وموقع سقوط الفتاة .

تحريات سقوط فتاة من الطابق السادس داخل سيتي ستارز

وكشف التحريات الأولية أن الفتاة أقدمت على الانتحار نتيجة خلافات أسرية ، فقررت الذهاب للمول وإلقاء نفسها للتخلص من حالة الاكتئاب التي اصابتها .

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بسقوط فتاة فى العقد الثاني من عمرها من الطابق السادس داخل مول سيتي ستارز بمنطقة مدينة نصر أول .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة العقيد علاء خلف الله مفتش المباحث والمقدم إسلام مقبل رئيس مباحث مدينة نصر أول إلى موقع الحادث، وتم معاينة مكان الحادث وتم تفريغ كاميرات المراقبة والاستماع لشهود العيان على الحادث.

وتم نقل الفتاة إلى المستشفى لإسعافه وحالتها خطرة ترقد بين الحياة والموت ، تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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