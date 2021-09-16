حفل تكريم طلاب التدريب الصيفي ببرنامج المعلوماتية الحيوية بحاسبات عين شمس

عقد حفل تكريم طلاب الفرقة الثانية والثالثة بحاسبات ومعلومات جامعة عين شمس فى التدريب الصيفي المتخصص في المعلوماتية الحيوية لأكثر من ١٨٠ طالبا (Bioinformatics) ، وتم توزيع الشهادات على الطلاب بحضور أ.د. هالة مشير - وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وياتي ذلك تحت إشراف أ.د. نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس تم

من الجدير بالذكر أن التدريب الصيفي قام به النشاط الطلابي ( NGS) Next Generation Scholars لمدة ثلاثة أسابيع تحت إشراف أ.د. شيرين موسى الأستاذ بقسم نظم المعلومات، أ. محمد نصير المعيد ببرنامج المعلوماتية الحيوية وبمشاركة بعض من طلاب الفرقة الرابعة وحديثي التخرج.

وقد تناول التدريب أهم وأحدث التقنيات والأساليب المتعلقة بتحليل ودراسة البيانات البيولوجية والحيوية.