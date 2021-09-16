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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حفل تكريم طلاب التدريب الصيفي ببرنامج المعلوماتية الحيوية بحاسبات عين شمس

حفل تكريم طلاب التدريب
حفل تكريم طلاب التدريب الصيفى ببرنامج المعلوماتية الحيوية

عقد حفل تكريم  طلاب الفرقة الثانية والثالثة بحاسبات ومعلومات جامعة عين شمس  فى التدريب الصيفي المتخصص في المعلوماتية الحيوية لأكثر من ١٨٠ طالبا (Bioinformatics) ، وتم توزيع الشهادات على الطلاب بحضور أ.د. هالة مشير - وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

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وياتي ذلك تحت إشراف أ.د. نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس تم
من الجدير بالذكر أن التدريب الصيفي قام به النشاط الطلابي ( NGS) Next Generation Scholars لمدة ثلاثة أسابيع تحت إشراف أ.د. شيرين موسى الأستاذ بقسم نظم المعلومات،  أ. محمد نصير المعيد ببرنامج المعلوماتية الحيوية وبمشاركة بعض من طلاب الفرقة الرابعة وحديثي التخرج.

وقد تناول التدريب أهم وأحدث التقنيات والأساليب المتعلقة بتحليل ودراسة البيانات البيولوجية والحيوية.

حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس جامعة عين شمس المعلوماتية الحيوية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب عميد كلية الحاسبات والمعلومات

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