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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

مقترحات من "إعلام النواب" لـ مواجهة الفكر المتطرف

درية شرف الدين ،
درية شرف الدين ، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب

قالت الدكتورة درية شرف الدين ، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب‘ إن الفكر المتطرف جاء من مشايخ الزوايا، ومن بعض الأصوات المشهورة فى أجهزة الإعلام التى لا تريد لهذا الوطن الأمن والاستقرار، يريدون فقط التفرقة وإثارة وزعزعة الشعوب.

وأوضحت أن الفكر المتطرف فى مجمله يعكسه خطاب متطرف، والخطاب الديني في مصر يميل بحد كبير إلى التطرف، لذا من المفترض أن نبحث عن فكر آخر أكثر اختلافا، ولا نسمح لأجهزة الإعلام، وكذا مواقع التواصل الاجتماعي نشر ما هو ضد الإنسانية، والصداقة، والنقاء بين المواطنين، مشيرة إلى أنه يجب علينا إدراك أننا مجتمع مختلط ( مسلمين - مسيحيين) ، وعلى الخطاب الديني التركيز على هذه الإخوة، وبأن لا فرق بيننا.

 

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الفن الهادف في ميزان الدين.. الأزهر والإفتاء يدعمانه.. الطيب: نشجع الفن الذي يحمل رسالة للارتقاء.. والمفتي: الأعمال الفنية الهادفة تفكك الفكر المتطرف

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مفتي الجمهورية: الأعمال الفنية الهادفة تفكك الفكر المتطرف

 

وأكدت" شرف الدين “ فى تصريحات خاصة لـ” صدى البلد" أن المناهج المدرسية ومناهج الأزهر، والمعاهد الدينية أن تلقي النظر على أن الفيصل ليس فى الدين لكن فى المواطنة، على أن تكون الفكرة كلها قائمة على المواطنة، وأن الدين دائما ما يدعو إلى السلام والمحبة والتآخى ، وعلينا جميعا أن نخرس أى صوت يتحدث عكس ذلك .

 

وأكملت: نحن فى أمس الحاجة إلى استعادة دورنا الريادى من خلال التنوير، لاسيما فى ظل تراجع الحركة الثقافية، كما أن الأزهر والكنيسة من وسائل التنوير في مصر، وأيضاً الفن والإعلام من وسائل التنوير وعلى كل منهم أن يؤتي بثماره.

درية شرف الدين لجنة الثقافة مجلس النواب الفكر المتطرف الخطاب الديني

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