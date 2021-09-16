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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف : يتفقد أعمال تطوير حديقة الشلال لنقل النصب التذكاري إليها وإقامة احتفالات انتصارات أكتوبر والعيد القومي

محافظ بني سويف: نقل النصب التذكاري لحديقة الشلال بعد تطويرها

محافظ بني سويف يعلن
محافظ بني سويف يعلن نقل النصب التذكاري لحديقة الشلال

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أعمال تطوير حديقة الشلال بمدخل المدينة من الناحية الشمالية ، والتي يتم تطويرها من خلال تنفيذ تصميم معماري وانشائي أعدته وحدة الاستشارات الهندسية بجامعة القاهرة وتنفذه الهيئة القومية  للإنتاج الحربي،لتصبح الحديقة مكانا لائقا لإقامة احتفالات انتصارات أكتوبر والعيد القومي للمحافظة،بجانب أنه سيتم نقل  النصب التذكاري لشهداء المحافظة إليها من موقعه الكائن أسفل كوبري ميدان المديرية.

 

حيث يجري حاليا التجهيز للإعلان عن مسابقة  بالتعاون مع النقابة العامة للمهندسين لإعداد تصور لإعادة تخطيط ميدان المديرية إنشائيا ومروريا ، بحيث يتضمن حلولا مرورية وإضفاء الشكل الحضاري على المنطقة ، خاصة بعد إنشاء كوبري المديرية أعلى الميدان

 

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وأشار محافظ بني سويف إلى أنه تم اختيار حديقة الشلال،حيث ستكون الموقع الأول الذي يشاهده القادم للمدينة من ناحية الشمال ، لاسيما وأنه سيتم تطويرها ونقل النصب التذكاري للشهداء إليها الذي تم تصميمه بشكل مميز يليق بشهداء مصر الأبطال ، وخاصة أن الحديقة  تقع في مدخل المدينة من الناحية الشمالية ، وبالقرب من محور عدلي منصور ، وتعتبر ملتقى لمداخل المدينة الرئيسية على الطريق الزراعي وطريق أسيوط الغربي والطريق الدائري لمدينة بني سويف في اتجاه منطقة وطريق كورنيش النيل من الناحية الشمالية للمدينة.

 

وخلال الزيارة وجه المحافظ  بتسريع وتيرة الأعمال التي تنفذها الوحدة المحلية ، حيث يتم حالياً تجهيز موقع العمل ورفع الإشغالات والتراكمات القديمة ، للبدء في أعمال التطوير من خلال تنفيذ التصميم المعماري والإنشائي الذي أعدته وحدة الاستشارات الهندسية بجامعة القاهرة ، والذي ناقشه المحافظ على الطبيعة مع المهندسين المسئولين عن تنفيذ الأعمال ، موجها رئيس الوحدة المحلية بالمتابعة اليومية للمشروع وتذليل أية عقبات تواجه سير الأعمال وقد تؤثر على معدلات التنفيذ  المطلوبة.

 

رافق المحافظ خلال جولته :العميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة، ورئيس المدينة"هاني الجويلي"،  والأستاذة شيرين حسين مدير المكتب الفني بديوان عام المحافظة ، والمشرفون على التنفيذ من المكتب الفني

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