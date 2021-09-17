عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالجى بلازما.. كيفية شد ترهلات الجلد بعد الولادة

صدى البلد

صرح الدكتور هيثم النجار استشارى جراحات التجميل وتنسيق القوام، عضو الجمعية المصرية لجراحين التجميل، بعد تجربة الولادة وزيادة الوزن الناتج عن الحمل وخاصة مع العديد من التجارب يبدأ الجسم في الترهل خاصة في بعض المناطق كالبطن، والثديين، ومن الطبيعي المرور ببعض التغيرات الجسدية في هذه الفترة، ولكن الجسم عادة ما يعيد بناء نفسه من جديد بعد أن تعود الهرمونات لمستوياتها الطبيعية.


وقال الدكتور هيثم النجار علي صفحته بالفيسبوك أن هناك بعض من النساء تمر بتغيرات عديدة بعد الولادة والحمل وقد يبدأ الجسم في الترهل، وهناك بعض الأسباب التي تزيد من درجة ترهلات الجسم بعد الولادة من بينها خوض تجارب سابقة من الحمل والولادة، واكتساب الكثير من الوزن أثناء فترة الحمل، فيجب أن يتراوح وزن الحمل بين 11 إلى 18 كيلو جرامًا فقط، وقلة العناية بالبشرة في فترة الحمل وما قبلها، وخوض عدة تجارب من الحمل والولادة بدون علاج البشرة بعد كل تجربة يجعل المشكلة تتفاقم، وضعف جودة الجلد من الناحية الوراثية، وميلها للترهل


وأضاف الدكتور هيثم النجار استشاري عمليات التجميل وتنسيق القوام، أن جراحة شد البطن هي الحل الأمثل في حالة الترهلات الحادة التي تحتاج لقص الجلد نتيجة وجود مساحات فضفاضة واسعة بعد فقدان الوزن، أو بعد تجارب عديدة من الحمل والولادة مما أدى إلى تجعد البطن وتغير مظهر الجلد، ويجب أن يكون الشخص بصحة جيدة، وفي حدود وزنه الطبيعي.


وأوضح الدكتور هيثم النجار أن عملية شد البطن بعد الولادة تتم تحت التخدير الموضعي أو العام، حسب درجة التدخل المرغوبة، وتنتج عنها ندبة تتلاشى مع الوقت عادة بعد مرور عام تكون قد اختفت بالكامل وتصبح غير ملحوظة وبنفس نسيج الجلد، تتميز النتائج بأنها فورية، وطويلة الأمد، ومن أنواعها شد البطن، وشد الصدر، وشد الذراعين، وشد الجسم السفلي للأرداف والمؤخرة، والفخذين، وشد الجسم الوسطي من البطن والخصر وأسفل الظهر والجانبين، وشد الجسم العلوي من الذراعين والثديين، وشد الرقبة وأسفل الذقن والوجه.


وأشار الدكتور هيثم النجار أن هناك طرق لشد ترهلات الجسم بإجراءات غير جراحية ومنها شد الجلد بالأجهزة التي تعمل بالليزر، أو الموجات فوق الصوتية، وموجات الراديو الترددية، حيث تساعد هذه الأجهزة على تحفيز إنتاج ألياف كولاجين جديدة في الجلد تمنحه المظهر المشدود المحكم، ولكن بنتائج مؤقتة، وتحتاج إلى العديد من الجلسات تصل في المتوسط إلى 6 جلسات أو أكثر حسب درجة الترهل، وتظهر النتائج بدءًا من الجلسة الثالثة أو الرابعة.

بشرة العناية بالبشرة هيثم النجار الترهلات الجلد

ترشيحاتنا

إسلام جمال يذبح عجلا في شبرا احتفالا بإنضمامه للمصري..صور

فاقد للشم والتذوق .. محمد عز يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

دعاء يوم الجمعة مستجاب لـ الرزق

بملايين الدولارات..عرض نظارتين من القرن الـ 17 للبيع في مزاد علني.. صورة

تزامنا مع عيد ميلادها .. أحدث ظهور للفنانة عبلة كامل

عندها خلل.. بعد انتحار فتاة المول.. استشاري نفسي يوضح أبرز أسبابه والعلاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

تامر أمين يعلن خبرًا محزنًا لجماهير المنتخب الوطني بشأن مشاركة محمد صلاح

شاهد عيان على واقعة فتاة المول يفجر مفاجأة بشأن تفاصيل الواقعة

قالت لها على الحاجة دي| صديقة فتاة سيتي ستارز تكشف مفاجأة عن انتحارها

جلطتان في الرئة.. "صدى البلد" ينفرد بتفاصيل الحالة الصحية لكريم فهمي بعد دخوله المستشفى

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

مفاجأة سارة من اتحاد كرة القدم للجماهير بشأن حضور مباراة ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد زفاف بفيلم تحول لحقيقة ..صدفة غريبة في زواج فؤاد المهندس وشويكار

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

فيديو

فيديوجراف.. دفن أسرته ..مفاجأة صادمة بعد مداهمة وكر سفاح قنا

فيديوجراف.. قفزت من الدور السادس .. تفاصيل واقعة فتاة سيتي ستارز

شارع الألوان.. نور ترسم ملامح جديدة لـ حي عين شمس |شاهد

حسم الأمر.. أول رد من تامر حسني على خبر زواجه سرا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (1)

سارة مجدى تكتب: عايش بشغفك ولا بتترحم عليه؟

عمر عاقيل يكتب: مغالطات إدارية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

اﻟﻤﺰﻳﺪ