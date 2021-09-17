بالجى بلازما.. كيفية شد ترهلات الجلد بعد الولادة

صرح الدكتور هيثم النجار استشارى جراحات التجميل وتنسيق القوام، عضو الجمعية المصرية لجراحين التجميل، بعد تجربة الولادة وزيادة الوزن الناتج عن الحمل وخاصة مع العديد من التجارب يبدأ الجسم في الترهل خاصة في بعض المناطق كالبطن، والثديين، ومن الطبيعي المرور ببعض التغيرات الجسدية في هذه الفترة، ولكن الجسم عادة ما يعيد بناء نفسه من جديد بعد أن تعود الهرمونات لمستوياتها الطبيعية.



وقال الدكتور هيثم النجار علي صفحته بالفيسبوك أن هناك بعض من النساء تمر بتغيرات عديدة بعد الولادة والحمل وقد يبدأ الجسم في الترهل، وهناك بعض الأسباب التي تزيد من درجة ترهلات الجسم بعد الولادة من بينها خوض تجارب سابقة من الحمل والولادة، واكتساب الكثير من الوزن أثناء فترة الحمل، فيجب أن يتراوح وزن الحمل بين 11 إلى 18 كيلو جرامًا فقط، وقلة العناية بالبشرة في فترة الحمل وما قبلها، وخوض عدة تجارب من الحمل والولادة بدون علاج البشرة بعد كل تجربة يجعل المشكلة تتفاقم، وضعف جودة الجلد من الناحية الوراثية، وميلها للترهل



وأضاف الدكتور هيثم النجار استشاري عمليات التجميل وتنسيق القوام، أن جراحة شد البطن هي الحل الأمثل في حالة الترهلات الحادة التي تحتاج لقص الجلد نتيجة وجود مساحات فضفاضة واسعة بعد فقدان الوزن، أو بعد تجارب عديدة من الحمل والولادة مما أدى إلى تجعد البطن وتغير مظهر الجلد، ويجب أن يكون الشخص بصحة جيدة، وفي حدود وزنه الطبيعي.



وأوضح الدكتور هيثم النجار أن عملية شد البطن بعد الولادة تتم تحت التخدير الموضعي أو العام، حسب درجة التدخل المرغوبة، وتنتج عنها ندبة تتلاشى مع الوقت عادة بعد مرور عام تكون قد اختفت بالكامل وتصبح غير ملحوظة وبنفس نسيج الجلد، تتميز النتائج بأنها فورية، وطويلة الأمد، ومن أنواعها شد البطن، وشد الصدر، وشد الذراعين، وشد الجسم السفلي للأرداف والمؤخرة، والفخذين، وشد الجسم الوسطي من البطن والخصر وأسفل الظهر والجانبين، وشد الجسم العلوي من الذراعين والثديين، وشد الرقبة وأسفل الذقن والوجه.



وأشار الدكتور هيثم النجار أن هناك طرق لشد ترهلات الجسم بإجراءات غير جراحية ومنها شد الجلد بالأجهزة التي تعمل بالليزر، أو الموجات فوق الصوتية، وموجات الراديو الترددية، حيث تساعد هذه الأجهزة على تحفيز إنتاج ألياف كولاجين جديدة في الجلد تمنحه المظهر المشدود المحكم، ولكن بنتائج مؤقتة، وتحتاج إلى العديد من الجلسات تصل في المتوسط إلى 6 جلسات أو أكثر حسب درجة الترهل، وتظهر النتائج بدءًا من الجلسة الثالثة أو الرابعة.