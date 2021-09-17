مخاوف بين أولياء الأمور بـ دمياط بسبب الموجة الرابعة.. والأمهات: نتوقع تطبيق الدراسة أون لاين

محافظة دمياط

مخاوف كثيرة تنتاب أولياء أمور الطلاب بدمياط مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد خاصة في ظل الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد، حيث أنه حتى الآن جميع التصريحات الخاصة بوازرة التربية والتعليم تؤكد على انتظام الدراسة بالمدارس مع بدء العام الدراسي.

مخاوف أولياء الامور تكمن في انتشار عدوى فيروس كورونا والخوف على الاطفال الصغار خاصة طلاب المرحلة الابتدائية ،انقسم اولياء الامور الى قسمين قسم يؤكد انه مع بدء الدراسة سيتم الاعلان عن عودة الدراسة بنظام الاون الاين والحضور للمدارس لن يكون ملزم وبالتالى ماحدث في العامين الماضيين سيتكرر هذا العام ، والقسم الاخر رجح ان جانحة كورونا على وشك الانتهاء وستنظم الاحوال بشكل عام.

ومن جانبها اتخذت محافظة دمياط متمثلة في مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة كافة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد في ظل اتخاذ كافة الاجراءات لاحترازية لفيروس كورونا.

فعقد"عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعاً موسعاً بجميع مديري عموم الإدارات التعليمية والنوعية، استهدف مناقشة تحقيق استقرار وانتظام العملية التعليمية داخل جميع المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد ، تشمل سرعة الانتهاء من إعادة توزيع المعلمين لسد العجز بالمدارس، وسرعة الانتهاء من حركة الانتداب بين الإدارات الأكثر والأقل كثافة، وفقاً للقواعد والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

وتقول فريدة جاد ، ربة منزل ، انها قامت بسداد رسوم المصروفات الدراسية لابنائها ولكنها تخشى من قرار وزير التربية والتعليم الخاصة بالزام الطلاب بالحضور خاصة في ظل جانحة كورونا.

وتابعت انه تتوقع انه مع بدء العام الدراسي سيصدر قرار بعودة العمل بنظام الشرح عن بعد للطلاب وهو الاون لاين كما حدث على مدار العامين الماضيين.

وتضيف رغدة طلعت، ربة منزل ان اغلب المخاوف لدى اولياء الامور تكمن في بدء الموجه الرابعه للفيروس خاصة في ظل مايسمى بمحور دلتا والذى يصيب الاطفال .

وتساءلت:" كيف نأمن على الاطفال خاصة طلاب المرحلة الابتدائية للذهاب للمدارس خاصة وانهم الاكثر عرضة لاصابة بتلك الفيروسات".



ومن جانبها أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عدد من التوجيهات الخاصة باستقبال العام الدراسى الجديد بدأتها مع مديرية التربية والتعليم، لوضع خطة محددة تستهدف تطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية داخل المدارس والقطاعات التعليمية المختلفة للحفاظ على سلامة الطلاب و القائمين على العملية التعليمية، فى ظل تلك الظروف الاستثنائية لمجابهة أزمة كورونا خاصة مع تزايد الاصابات فى الوقت الحالى.

وفى هذا السياق أيضاً، أكدت "محافظ دمياط" تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعى و التهوية الجيدة وتفعيل منظومة الرصد المبكر لأى حالة تظهر عليها اعراض والتعامل معها، كما شددت على الانتهاء من تطعيم أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعمال بلقاح كورونا وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، مع العمل على منع اى تجمعات للطلاب والتأكيد على إقامة طابور الصباح وتحية العلم والسلام الجمهورى لما لهم من أثرٍ بالغ فى غرس قيم الانتماء والولاء لدى الطلاب، وأمرت بمتابعة نسب الحضور والغياب للطلاب، مشددة على توزيع الكتب الدراسية وعدم ربطها بسداد المصروفات، و إبلاغ غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة عن مراكز الدروس الخصوصية وذلك لتوجيه للوحدات المحلية بإتخاذ إجراءات الغلق حيالها، وتحقيق الربط مع غرفة الأزمات و مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية و مديرى المدارس.



وفى هذا الإطار أيضاً،، وجهت "محافظ دمياط" الى مدير مديرية الصحة بتعقيم وتطهير خزانات المياه بالمدارس بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى واستكمال إجراءات التطعيم على وجه السرعة و تخصيص غرفة بكل مدرسة للزائرة الصحية مجهزة بكافة التجهيزات والمستلزمات الطبية وغرفة أخرى لعزل اى حالة مشتبه فى إصابتها ، مؤكدة على هيئة التأمين الصحي بتغطية المدارس بتلك الخدمة.



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