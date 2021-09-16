مصالح مشتركة.. خالد عكاشة: مصر تهتم بمستقبل ليبيا

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الأسبوع الحالي شهد زيارات في غاية الأهمية بين الرئيس السيسي ومسؤولين ليبيين اخرهم زيارة رئيس الحكومة الليبية لـ مصر.



وأضاف خالد عكاشة في حواره في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز “، أن القيادة السياسية المصرية بذلت مجهودات كثيرة لدعم كافة الأطراف الليبية لبدء تنفيذ مشروع الدولة الليبية ”.

وتابع خالد عكاشة :" الدولة المصرية تهتم بمستقبل ليبيا"، مضيفا:" زيارة رئيس الحكومة الليبية للقاهرة ولقائه برئيس الوزراء المصري وتوقع الاتفاقيات بين الجانبين دليل على دفع الشراكة الليبية المصرية إلى الأمام".

وأكمل خالد عكاشة :" هناك مصالح جديدة مشتركة بين مصر وليبيا، ومصر وليبيا يواجهون مصير مشترك حقيقي على المستوى الاستراتيجي ".

ولفت خالد عكاشة :" رئيس الحكومة الليبية أثنى على الدعم الكبير الذي تقدمه مصر إلى ليبيا وأكد أن مصر تهتم بشكل كبير بمستقبل ليبيا وتفتح مصر ذراعيها لتقديم كل أشكال الدعم إلى ليبيا ".

