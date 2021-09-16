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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر بجوبا يبحث سبل التعاون النيابي مع رئيسة المجلس التشريعي بجنوب السودان|صور

‎السفير المصري بجنوب
‎السفير المصري بجنوب السودان يلتقى مع رئيسة المجلس التشريعي

التقى د. محمد قدح سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، اليوم الخميس، رئيسة المجلس التشريعي الانتقالي الجديد، جيما نونو كومبا، حيث قدم لها التهنئة على تشكيل البرلمان الانتقالي الجنوب سوداني بغرفتيه - المجلس التشريعي ومجلس الولايات - في أغسطس الماضي، كما هنأها على توليها رئاسة المجلس التشريعي باعتبارها أول سيدة تشغل هذا المنصب في جنوب السودان، معربًا عن التمنيات لها بالتوفيق.
 

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين البرلمانين في مصر وجنوب السودان، ومن بينها مقترح إنشاء مجموعة صداقة لتكون بمثابة جسر للتواصل بين البرلمانين. 

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كما تم تناول الاستحقاقات المُنتظرة أمام البرلمان الانتقالي الجنوب سوداني، ومن بينها الموضوعات المتعلقة بتنفيذ اتفاق السلام المُنشط.


ومن جانبها، أعربت رئيسة المجلس التشريعي الانتقالي عن شكرها للسفير المصري على التهنئة، كما أعربت عن التطلع لتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين من خلال مجموعة الصداقة البرلمانية المقترحة، فضلًا عن التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات.

‎السفير المصري بجنوب السودان يلتقى مع رئيسة المجلس التشريعي الانتقالي.
‎السفير المصري بجنوب السودان يلتقى مع رئيسة المجلس التشريعي الانتقالي.
‎السفير المصري بجنوب السودان يلتقى مع رئيسة المجلس التشريعي الانتقالي.
‎السفير المصري بجنوب السودان يلتقى مع رئيسة المجلس التشريعي الانتقالي.
مصر البرلمان السودان جمهورية مصر العربية جنوب السودان سفير مصر مصر وجنوب السودان

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