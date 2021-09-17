حسين لبيب يكشف تفاصيل مثيرة فى ملف تجديد عقد أشرف بن شرقى مع الزمالك

كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك تفاصيل جديدة فى ملف تجديد عقد المغربى أشرف بن شرقى مع الفريق .

وقال حسين لبيب فى حواره مع أحمد حسام ميدو فى برنامجه أوضة اللبس أن اللجنة اتفقت مع أشرف بن شرقى على التجديدة لمدة 3 مواسم ولكن العائق الوحيد هو الشرط الجزائى الذى طلب بن شرقى وجوده فى عقده الجديد مع الفريق .

وقال حسين لبيب أن الشرط لجزائى الذى يرغب بن شرقى وضعه فى عقده يمكنه من فسخ تعاقده مع الزمالك فى أى وقت بمبالغ قليلة للغاية

وألغى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريب اليوم، بسبب الجلسة التي عقدها اللاعبون مع مجلس الإدارة مساء اليوم للحديث عن بعض الأزمات الخاصة بفريق الكرة لحلها في الفترة الحالية.

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقدوا جلسة مع حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي اليوم من أجل مطالبته بحل جميع الأزمات التي يمر بها الفريق في الفترة الحالية قبل انطلاق الموسم الجديد في ظل وجود أكثر من شكوى من اللاعبين لأسباب مختلفة.

تحدث اللاعبون مع حسين لبيب بشأن أزمة تأخر المستحقات في الفترة الأخيرة، وطالبوا بضرورة الالتزام بصرف مستحقاتهم في مواعيد محددة حتى يتسنى لهم التركيز في التدريبات والمباريات في ظل المنافسة على أكثر من بطولة في الفترة المقبلة.

ووعد حسين لبيب اللاعبين بصرف جزء من مستحقاتهم اليوم على أن يتم صرف دفعة جديدة منتصف الأسبوع المقبل وطالبهم بالتركيز في الملعب فقط من أجل الفوز بالبطولات في الفترة المقبلة بعد التتويج ببطولة الدوري في الفترة الماضية.

