أحلى من الجاهز.. طريقة عمل سمك مشوي في المنزل

سمك مشوي من الأكلات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص بالأخص لأنه من الأطعمة الصحية و الغنية بالعديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها جسم الأنسان.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل سمك مشوي في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات.

مقادير سمك م ش وي



سمك بلطي

ثوم مفروم

ملح كمون ناعم

شطة ناعمة

عصير ليمون

كزبرة خضراء مفرومة

فلفل أخضر حار مفروم

ردة

زيت

الدقة

ماء

خل

عصير ليمون

ملح

كمون ناعم

شطة ناعمة

فلفل أسود

طريقة تحضير سمك مشوي



- يتبل السمك بملح وكمون وشطة وعصير ليمون وكزبرة وفلفل أخضر وزيت

- ثم تغلف بالردة وتشوى على جريل مدهونة زيت

للدقه :

- على النار يخلط ماء وخل وعصير وملح وكمون وشطة وفلفل أسود

- ثم يسقى السمك المشوى بالدقة