خبير يكشف عن المتسبب الأساسي في حدوث السمنة وطرق القضاء عليه.. فيديو

قال خالد أحمد الغزالي استشاري النباتات الطبية، إن منظومة الدكتورة دعاء سهيل، تقدم 35 كورس علاجي مختلف، وفقا لحالة كل مريض، مؤكدا أن الكورسات العلاجية مسجلة في وزارة الصحة وتخضع للإشراف الطبي.



وأضاف "أحمد الغزالي" خلال حواره ببرنامج "حياتك صحتك" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن منظومة الدكتورة دعاء سهيل تتميز بالتجديد والتطوير المستمر للكورسات العلاجية، كما أن المنظومة توفر وجود إخصائي تغذية يعمل على متابعة المرضى يوميا.



وأكد أن الكورسات العلاجية المستخدمة سليمة 100% وأمنه للجميع، منوها إلى أن منظومة دعاء سهيل توفر كورس علاجي يعتمد على نبات البيستا، المكون من 4 عناصر تساعد على التخسيس.

وأوضح أن نبات "البيستا" يحتوى على السيليوم ، الردة ، الشوفان بالاضافة إلى الكروم بإجمالى 500 وحدة فى هذا المنتج ، ومضادات الأكسدة وفيتامين سى.



وتابع خالد الغزالي أن مادة " السيليوم " تساعد على تقليل امتصاص الدهون ، مؤكداً أن نبات " بيستا " مرخص من وزارة الصحة المصرية ، وهو جزء من كورس التخسيس، مشددا على إن الأنسولين هو المتسبب الرئيس في حدوث السمنة.