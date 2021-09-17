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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتشال جثمان غريق شاطئ الهانوفيل غرب الإسكندرية

انتشال غريق العجمي
انتشال غريق العجمي بشاطئ النخيل

نجحت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الإسكندرية، مدعومة بعدد من غواصين الخير في انتشال جثمان غريق بأحد شواطئ الهانوفيل بالعجمي غرب الإسكندرية، والذي غرق عقب نزوله مياه البحر.

 

وقال إيهاب المالحي، مسئول مجموعة غواصين الخير إن البحث توقف صباح اليوم بسبب حالة البحر، ومع الهدوء النسبي لحالة البحر بدأ البحث مرة أخرى عن الجثمان، وتم استخراج الجثمان من شاطئ النخيل بمنطقة 6 أكتوبر بالعجمي.

 

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وبدأت الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة العامرية أول، بلاغا يفيد بغرق شاب بشاطئ الهانوفيل المميز غرب الإسكندرية.


وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف وقوة من قسم العامرية أول  ومسئولي شواطئ العجمي لمكان الحادث.


فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري وعدد من الغواصين المتطوعين، عملية البحث عن جثة الغريق بالشاطئ والشواطئ المجاورة حتى العثور عليه.

الاسكندرية قسم شرطة العامرية غرب الإسكندرية مديرية امن الاسكندرية امن الاسكندرية الغواصين العجمى العامرية

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