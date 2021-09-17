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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا.. محمد صلاح يشارك مع منتخب مصر أمام ليبيا

محمد صلاح
محمد صلاح

أزالت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، مصر من دول القائمة الحمراء الخاصة بقيود تفشي فيروس كورونا.

ولم تعد مصر متواجدة في القائمة الحمراء رفقة 7 دول أخرى بحسب التحديث الجديد من الحكومة البريطانية، ما يعني بأن محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي سيتمكن بشكل رسمي من المشاركة مع الفراعنة في المباراة المقبلة أمام ليبيا في التصفيات المؤهلة للمونديال.

وحُرم منتخب الفراعنة من محمد صلاح في مباراة أنجولا في الجولة الأولى من التصفيات الشهر الماضي، بسبب تواجد مصر في القائمة الحمراء آنذاك، والتي تستوجب قضاء الفرد عند عودته من أي من تلك البلدان الموجودة في القائمة، 10 أيام على الأقل في العزل الذاتي بأحد الفنادق.

ويواجه منتخب مصر نظيره الليبي يومي 9، 12 من شهر أكتوبر المقبل، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

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