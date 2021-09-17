لـ طلاب الجامعات.. هتستفيد إيه من مبادرة طالب رقمي؟ التعليم العالي توضح

قال الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالى للتحول الرقمى، إن وزارة التعليم العالى تطلق مبادرة "طالب رقمى" للقضاء على الأمية الإلكترونية، لإعداد طالب وخريج وأعضاء هيئة تدريس قادرين على استخدام التكنولوجيا.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «رانيا هاشم »عبر برنامجها «مانشيت» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك كارت ذكيا للطالب يستخدمه لأداء جميع الخدمات داخل الجامعة وخارجها، فى فترة تواجده بالجامعة، وسيتم تطبيقها خلال العام الدراسى الجديد.

وتابع: «سيكون لدى الطالب شهادة مؤمنة، وخلال الترم الثانى سيكون تم الانتهاء من 75% من التحول الرقمى فى عدد من الجامعات حتى يتم تعميمها على جامعات الجمهورية».



