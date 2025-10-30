قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انخفاض في درجات الحرارة وأجواء خريفية على معظم الأنحاء
الطرق مفتوحة للجميع.. وزارة الداخلية تنفي غلق الطرق بسبب افتتاح المتحف
الجيش اللبناني يعزًز من وجوده الأمني في بليدا
إعلام فلسطيني: الاحتلال نفذ 10 غارات جوية على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس فجر اليوم
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش قرر عدم توسيع المنطقة الخاضعة لسيطرته في غزة
الحلقة الأخيرة من مسلسل ابن النادي.. الشعلة يفوز على بيراميدز ويحقق المستحيل
أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة فسيخ وصل دخلها اليومي إلى 120 ألف جنيه
انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في معظم مناطق أوكرانيا
أهالي أجهور بطوخ يشيّعون جثامين ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة في القليوبية
مساعد وزير الخارجية: التواصل مع الجاليات المصرية والاستجابة لاحتياجاتهم من أولويات عمل الوزارة
ننشر نص الكلمة الموحدة المخصصة للحديث عن المتحف المصري الكبير بجميع المدارس اليوم
القومي للطفولة: برامج توعوية لتعزيز حقوق الطفل وتمكين مشاركته المجتمعية
أخبار العالم

انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في معظم مناطق أوكرانيا

إنقطاع الكهرباء
إنقطاع الكهرباء
محمود نوفل

أعلنت الشركة الوطنية الأوكرانية للطاقة انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في معظم مناطق أوكرانيا.

وذكرت وزارة الطاقة الأوكرانية في بيان لها  أن سلاح الجو الروسي نفذ هجوما واسعاً بالصواريخ والمسيرات على منشآت طاقة في عدد من المقاطعات بينها كييف.

وفي وقت سابق ، ناقش وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال مع الممثل الأعلى لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا، باتريك تيرنر، مبادرة التعاون في مجال الأسلحة (PURL).

وأوضح شميهال، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه خلال محادثاته مع تيرنر في كييف لخصا نتائج اجتماع مجلس أوكرانيا وحلف الناتو الأخير على مستوى وزراء الدفاع الذي عُقد في بروكسل، حيث أظهر الحلف تضامنه مع أوكرانيا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأشار إلى استعداد الشركاء لدعم وزارة الدفاع الأوكرانية في تنفيذ الإصلاحات اللازمة للاقتراب من معايير حلف الناتو.

وبحث الجانبان مبادرة "التعاون في مجال الأسلحة" (PURL)، التي تتيح لدول حلف الناتو شراء أسلحة أمريكية الصنع لتلبية احتياجات قوات الدفاع الأوكرانية.

ووجه وزير الدفاع الأوكراني الشكر للولايات المتحدة وحلف الناتو وجميع الدول التي انضمت بالفعل إلى هذه المبادرة، مؤكدا ضرورة توفير إمدادات مستمرة لكل ما تحتاجه القوات الأوكرانية.

أوكرانيا الشركة الوطنية الأوكرانية للطاقة التيار الكهربائي سلاح الجو الروسي الناتو

