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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق المرحلة الثالثة 2021.. 13 مجال عمل متاح لخريجي كلية الخدمة الاجتماعية

كلية الخدمة الاجتماعية
كلية الخدمة الاجتماعية

تستقبل اليوم معامل التنسيق بالجامعات المصرية طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق بعد ان فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الالكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2021 ، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية وذلك الخميس الماضي لتدوين حتى يوم الاثنين الموافق 20/9/2021.


واوضحت أن العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة الثالثة  205 درجة  بنسبة 50% ، بإجمالي 42065 طالب الشعبة العلمية ، و 24932 طالب للأدبية ، بينما 66997 طالب إجمالي جميع الشعب.


وقد بدء العديد من طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢١ بالبحث عن كلية الخدمة الاجتماعية و مجالات العمل بها باعتبارها من ابرز كليات المرحلة الثالثة  و لدراستها المتفردة بمجالات علم الاجتماع .


اماكن كليات الخدمة الاجتماعية

وتعد كلية الخدمة الاجتماعية من الكليات التى لا يعرفها الكثير رغم تفردها وتميزها ، ولا توجد كلية الخدمة الاجتماعية كثيرًا فى جامعات مصر وانما توجد فقط فى 4 جامعات هم حلوان ، اسوان ، اسيوط والفيوم فقط ولا تتواجد فى الجامعات الاخرى .


مدة الدراسة بكلية الخدمة الاجتماعية

و تكون  مدة الدراسة  بالكلية اربع سنوات ، ويحصل الطلاب بعد الانتهاء منها على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية   .

وتقوم الكلية بإجراء البحوث التى تهتم بدراسة السلوك الإنسانى والبيئة الاجتماعية لوضع الخطط المناسبة للتدخل المهنى وتوظيفها فى برامج تعليم الخدمة الاجتماعية والنهوض بالمجتمع، كما تعمل على تنمية مجتعها الداخلى والمجتمع المحلى المحيط بها ، والمساهمة فى حل المشكلات القومية.


وتهدف الكلية وتسعى الى إعداد أخصائى إجتماعى يستطيع المنافسة فى سوق العمل محليًا وأقليميًا ، قادر على إحداث التغيير الايجابى فى المجتمع . وتقوم بإجراء البحوث التى تهتم بدراسة السلوك الإنسانى والبيئة الاجتماعية لوضع الخطط المناسبة للتدخل المهنى وتوظيفها فى برامج تعليم الخدمة الاجتماعية والنهوض بالمجتمع . كما تعمل على تنمية مجتعها الداخلى والمجتمع المحلى المحيط بها ، والمساهمة فى حل المشكلات القومية

 

ويدخل مجال الخدمة المجتمعية فى العديد من مجالات المجتمع ويستطيع الخريج من الكلية العمل فى كل هذه المجالات :


مجالات عمل خريج كلية الخدمة الاجتماعية

- المدارس

- والمستشفيات

-والجامعات رعايه الشباب الجامعي

-ومؤسسات التأهيل للمعاقين

-ودار الايتام

- مؤسسات مكفوفين وصم وذوي احتياجات

- الشئون الاجتماعية والتضامن

- دار المسنين ومراكز رعاية الأمومة والطفولة

- مراكز الدفاع عن المرأه ومكافحة المخدرات

- مراكز اطفال الشوارع

- محكمة الأسرة

تاريخ كلية الخدمة الاجتماعية

وبدأت كلية الخدمة الاجتماعية بمعهد عالي للخدمة الاجتماعية للفتيات لإعداد الأخصائية الاجتماعية ، ملحق بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية للفتيات وكانت الدراسة به ثلاث سنوات ثم اصبح اربع سنوات مع بداية العام الدراسى 1951-1952 ثم تحول إلى معهد مشترك يقبل الطلاب من الجنسين مع العام الدراسى 1958-1959 حتى تحول فى عام 1975 من معهد الى كلية جامعية تتبع جامعة حلوان.

اقسام كلية الخدمة الاجتماعية 

- قسم خدمة الفرد

يهدف القسم إلى إعداد أخصائي اجتماعي يتناسب مع معايير الجودة المحلية والدولية للمشاركة المجتمعية، كما يهتم برفع مستوى الخريجين من خلال التعليم والتدريب المستمر، وبرامج الدراسات العليا والإسهام في تطوير الممارسة المهنية وخدمة المجتمع؛ وذلك من خلال تقديم المشورة الفنية والمهنية والعلمية.


- قسم خدمة الجماعة

يهتم بإكساب الطلاب الأساس المعرفي والمهارات المختلفة في مجال خدمة الجماعة، فيسعى القسم إلى الربط بين المستوى الأكاديمي والتطبيقي في المجتمع المحلي عن طريق تطبيق رسائل الماجستير والدكتوراه على المجتمع المحلي؛ وذلك عن طريق توجيه أهداف تلك الرسائل نحو دراسة المجتمع ومعالجة مشكلاته، وإيجاد أنسب الحلول ومعرفة الأسباب الرئيسية لتلك المشكلات

 

- قسم تنظيم المجتمع

يسهم القسم في إعداد أخصائي مزود بالأسس المعرفية والمهنية والعملية للتعامل مع المجتمع على المستويات المحلية والقومية والإقليمية، ولديه المهارة اللازمة في التعامل مع المشكلات المجتمعية بقطاعات المجتمع المحلي ومنظماته بما يشارك في تنمية المجتمع


- قسم التخطيط الاجتماعي

تدور المحاور البحثية للقسم حول قضية التغيير المجتمعي التي تتصل بالوحدات الإنسانية الكبرى كمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمجتمعات المحلية، والمجتمع ككل على المستوي الوطني أو القومي.


- قسم مجالات الخدمة الاجتماعية

يرتكز القسم على إجراء بحوث في مجالات الأسرة والطفولة، والمجال المدرسي، بجانب رعاية الشباب، المجال الطبي والنفسي، الدفاع الاجتماعي، المسنين، مجال البيئة، والمجال العمالي.

 

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