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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قافلة ثقافية ضمن مبادرة حياة كريمة بالغربية

صدى البلد

 نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات القافلة الثقافية بقرية كفر السحيمية بمحافظة الغربية، ذلك برعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وفي إطار مبادرة "حياة كريمة".

 واستهلت مكتبة الطفل والشباب بشرشابة فعاليات القافلة بورشة لتعليم فن الرسم، بمشاركة كبيرة من أطفال القرية، وعبرت خلالها المواهب الصغيرة عن أجمل الأماكن السياحية في مصر، بعدها تحدث كرم الأعرج المعلم بمديرية التربية والتعليم بالغربية عن أهم أسباب البطالة، مشيرا الى أن أحد أهم أسبابها هي الفجوة في حجم العرض والطلب في سوق العمل، وحدوث تغيرات تكنولوجية متسارعة، وعدم التوافق بين المهارات المطلوبة لسوق العمل والمهارات الموجود لدى الأفراد، واستعرض بعضا من الحلول للخروج من أزمة ظاهرة البطالة.

 

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لليوم الثاني.. ثقافة المنيا تواصل فعاليات المسرح المتنقل بقرية جريس

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ثقافة المنيا تطلق فعاليات المسرح المتنقل ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة

اختتمت فعاليات القافلة الثقافية بفقرات فنية وثقافية، لإكتشاف مواهب أطفال القرية، حيث تنوعت تلك المواهب، ما بين الغنائية، والشعرية، والفنية، والتي حازت على اعجاب الحاضرين، بعدها تم منحهم شهادات التقدير والتميز، إلى جانب مجموعة منوعة من أدوات الرسم، ومطبوعات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ثقافة ثقافة الغربية أخبار ثقافة ثقافة أحمد بهاء الدين

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لليوم الثاني.. ثقافة المنيا تواصل فعاليات المسرح المتنقل بقرية جريس

ثقافة المنيا تطلق فعاليات المسرح المتنقل ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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