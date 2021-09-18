رئيس مدينة مرسي علم يُسلم 60 وحدة توطين لأهالى قرية حماطة

فرحة عارمة..

قام اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم ، بتوزيع وتسليم عدد 60 وحدة توطين على أهالى قرية حماطة ، وعدد 16 وحدة توطين على المصالح الحكومية العاملة بالقرية ، وكان فى حضور التوزيع رئيس القرية وأهالى ومشايخ وعواقل القرية .

كما قام أهالى ومشايخ وعواقل القرية بتوجيه الشكر للواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ، على مجهوده فى تنمية قرى الجنوب من إسكان ورصف طرق ورفع وتطوير شبكة الكهرباء وانارة عامة للشوارع .

استمع عدلى لشباب وأهالى قرية حماطة ومناقشتهم فى اى معوقات تعوق العمل .

كما تفقد اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم ، قرية أبو غصون والوقوف على إصلاح وصيانة الكابلات وأعمال الصيانة بالاعمدة والكشافات .

عمل الصيانة الدورية

أكد عدلى على عمل الصيانة الدورية بقرية أبو غصون وإصلاح اى أعطال والوقوف على تذليل اى معوقات تعوق العمل بالقرية .

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ، بالاهتمام بالمواطنين بقرى جنوب البحر الأحمر وأهالى الجنوب وبمدن المحافظة .