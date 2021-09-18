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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

214 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

صدى البلد

سجل المستثمرون الأجانب بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي صافي بيع بقيمة 214.9 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 157.3 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

 

سجلت تعاملات المصريين نسبة 74.9 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.9 %و العرب على 6.3 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 83.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.7 % وسجل العرب 6.8 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2537 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 1614 مليون جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام
 

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