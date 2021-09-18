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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

مياه الجيزة: فتح باب التقديم بمدرسة بولاق الدكرور الثانوية الفنية لمياه الشرب

صدى البلد

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على اهتمام الشركة بإعداد خريجين متميزين فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي، والاهتمام بتطوير المناهج الفنية التخصصية لمواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة فى مجال التعليم الفني. 

 

وأشار إلى أن الهدف من تدشين المدارس الفنية المتخصصة إعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي تؤهلهم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في الشركات التابعة، من خلال دراسة ثلاث تخصصات (تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي - ضبط جودة محطات مياه الشرب والصرف الصحي - وتشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي). 

 

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن فتح باب التقديم للقبول فى المدرسة الفنية للعام الدراسي ۲۰٢١-۲۰۲۲ م، على أن تتوافر الشروط التالية:

 

المدرسة تقبل الطلاب المصريين الحاصلين على الإعدادية العامة لعام ٢٠٢١ بحد ادني ٢٦٥ درجة.

 

يتم قبول الطلاب الأعلى مجموعاً من محافظات (الجيزة - القاهرة - القليوبية) حسب تنسيق كل محافظة على حدة وحسب الأعداد التي يتم تحديدها من مجلس إدارة المدرسة مع شرط اجتياز اختبار القدرات (التحريري) والمقابلات الشخصية.

 

يتم تقديم المستندات المطلوبة بمقر مركز خدمة العاملين بمحطة مياه إمبابة كورنيش النيل اعتباراً من يوم السبت الموافق ۲۰۲۱/۹/۱۸ حتى يوم الخميس الموافق ۲۰۲۱/۹/۲۳ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهراً، ولن يتم قبول أي طلبات بعد الموعد المحدد.

 

يتم الإعلان عن الأسماء المرشحة لإجراء اختبار القدرات (التحريري) والمقابلات الشخصية الأعلي مجموعا علي موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة www.gcww.com.eg وذلك يوم الأحد الموافق ۲۰۲۱/۹/٢٦). 

 

وقال المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إنه من المقرر إجراء اختبار القدرات (التحريري) لجميع طلاب المحافظات المرشحين يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۱/۹/۲۸ بمركز تدريب زنين بمحطة معالجة صرف صحي زنين ببولاق الدكرور من الساعة التاسعة صباحاً، وتجري المقابلات الشخصية للطلبة في أيام (الثلاثاء ۲۰۲۱/۹/۲۸ لطلبة محافظات القاهرة والقليوبية ، ويوم الأربعاء ۲۰۲۱/۹/۲۹ لطلبة محافظة الجيزة).

 

وأضاف أن المستندات المطلوبة للتقديم (صورة شهادة الإعدادية مع ضرورة وجود الشهادة الأصلية للمطابقة أو بيان نجاح - صورة بطاقة ولي الأمر - صورة شخصية حديثة 4*6 سم - صورة شهادة الميلاد).

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