لمنعهم من العمل خلال عطلة السبت.. تجمهر موظفي الزراعة بالإسماعيلية مطالبين بإقالة المدير

تجمهر العشرات من موظفي مديرية الزراعة بالإسماعيلية، بعد أن سادت حالة من الغضب والتجمهر، مطالبين وزير الزراعة بإقالة المهندس إسماعيل العطار القائم بأعمال مدير مديرية الزراعة بالاسماعيلية.

وتدخل اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، للسيطرة على الموقف، بدخول الموظفين داخل سور المديرية داخل محيط مديرية الزراعة.

وتعالت أصوات الموظفين المتجهمرين منادين باقالة المهندس اسماعيل العطار المكلف مديرا للمديريه لحين تعيين مديرا من قبل الوزاره والطالب بتعيين مديرا جديدا بدرجة وكيل وزارة الزراعة.



ويقول بعض الموظفين بالمديرية:" نحن أحق بكل مليم يمكن صرفه لنا وسط هذه الظروف الصعبة التى نمر بها من غلاء، ونحن نعمل من أجل توفير حاجات منازلنا ومتطلبات أولادنا فلما يحاول المهندس اسماعيل قطع ارزاقنا".

وترجع الأزمة إلى قيام مدير مديرية الزراعة الجديد بمنع دخول الموظفين إلى الديوان ،اليوم السبت، معللا ذلك كونه عطله رسمية، مبررا موقفه بالاستعانة بنص القانون الذى يحدد خمسه فى المئه فقط من القوه الاساسية، متجاهلا نفس القانون الذى يتيح التصريح بنصف القوه اذا سمحت الميزانية بذلك.

وأكد الموظفون أنهم اعتادوا علي العمل يوم السبت لزيادة دخلهم، طوال السنوات الماضية، وجاء قرار منعهم من دخول المديرية اليوم السبت، صادم لهم.

وحضرت قوة من الشرطة لمنع وقوع أي أعمال شغب أو عنف، كما حرص علي الحضور، مدير أمن الإسماعيلية، الذي أمر بفتح البوابات ودخول الموظفين الي مقر عملهم وإنهاء الأزمة.