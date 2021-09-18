عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمنعهم من العمل خلال عطلة السبت.. تجمهر موظفي الزراعة بالإسماعيلية مطالبين بإقالة المدير

تجمهر العشرات من
تجمهر العشرات من الموظفين

تجمهر العشرات من موظفي مديرية الزراعة بالإسماعيلية، بعد أن سادت حالة من الغضب والتجمهر،  مطالبين وزير الزراعة  بإقالة المهندس إسماعيل العطار القائم بأعمال مدير مديرية الزراعة بالاسماعيلية.

شتموني| وكيل أوقاف الإسماعيلية يكشف سبب مشاجرته مع المصلين في خطبة الجمعة

وتدخل اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، للسيطرة على الموقف، بدخول الموظفين داخل سور المديرية داخل محيط  مديرية الزراعة.

وتعالت أصوات الموظفين المتجهمرين منادين باقالة المهندس اسماعيل العطار المكلف مديرا للمديريه لحين تعيين مديرا من قبل الوزاره والطالب بتعيين مديرا جديدا بدرجة وكيل وزارة الزراعة.


ويقول بعض الموظفين بالمديرية:" نحن أحق بكل مليم يمكن صرفه لنا وسط هذه الظروف الصعبة التى نمر بها من غلاء، ونحن نعمل من أجل توفير حاجات منازلنا ومتطلبات أولادنا فلما يحاول المهندس اسماعيل قطع ارزاقنا".

وكيل أوقاف الإسماعيلية يثير غضبا في وصفه المصلين بالإرهابيين بـ خطبة الجمعة

وترجع الأزمة إلى قيام مدير مديرية الزراعة الجديد بمنع دخول الموظفين إلى الديوان ،اليوم السبت، معللا ذلك  كونه عطله رسمية، مبررا موقفه بالاستعانة بنص القانون الذى يحدد خمسه فى المئه فقط من القوه الاساسية، متجاهلا نفس القانون الذى يتيح التصريح بنصف القوه اذا سمحت الميزانية بذلك.

وأكد الموظفون أنهم اعتادوا علي العمل يوم السبت لزيادة دخلهم، طوال السنوات الماضية، وجاء قرار منعهم من دخول المديرية اليوم السبت، صادم لهم.

وحضرت قوة من الشرطة لمنع وقوع أي أعمال شغب أو عنف، كما حرص علي الحضور، مدير أمن الإسماعيلية،  الذي أمر بفتح البوابات ودخول الموظفين الي مقر عملهم وإنهاء الأزمة.

 

الزراعة مديرية الزراعة الاسماعيلية اضراب موظفين

موضوعات متعلقة

سورة قبل النوم و15 دعاء للرزق تملأ صباحك بالخيرات

الإعدام لثلاثة متهمين بينهم سيدة قتلوا طفلا بالمنيا

أحمد موسى يعرض أولى جلسات محاكمة الهارب محمد علي

تأجيل محاكمة محمد علي و102 آخرين في قضية الجوكر لـ 27 يوليو

الهارب محمد علي.. نيابة أمن الدولة العليا تتلو أمر الإحالة أمام الجنايات في قضية الجوكر

شوقي علام يكشف منهجية دار الإفتاء في نظر قضايا الإعدام.. فيديو

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

الجماهيرعن بطولة أفريقيا: الأهلي بطل كالعادة.. فيديو

ترشيحاتنا

المجلس التصديري للطباعة: 43% ارتفاعاً في صادرات القطاع أول 8 أشهر

سفير فرنسا: أستراليا ارتكبت خطأ جسيما بالتراجع عن صفقة الغواصات‎‎

شاهد.. تجهيزات جديدة لـ السيارة ياريس GR موديل 2022

أوباما وترامب في قضية واحدة أمام محكمة إيرانية اتهمتهما باغتيال علمائها

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

السعودية تواصل تسجيل أرقام متدنية في إصابات كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش بطانة.. فنانة شهيرة ترتدي فستان رانيا يوسف

تركي آل الشيخ يتبنى صفقة من العيار الثقيل بطلها باريس سان جيرمان

هعتزل التمثيل.. محمد هنيدي يفاجئ متابعيه عبر تويتر

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

وفاة محسن المنسي شبيه الرئيس السابق أنور السادات بطنطا

الحكومة تصرف رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر .. الثلاثاء

أرجو عدم الزج باسمي.. تركي آل الشيخ يرد على رئيس نادى الزمالك

شرط واحد لدخول الطلاب حرم جامعة القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها الإغماء.. شاهد لحظة سقوط فنانة شهيرة في حفل موريكس مور|فيديو

من اجل إنقاذ ابنها.. أم تصارع أسدا مفترسا بالأيدي واللكمات|فيديو

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

صور جديدة من حفل عمرو دياب الأخير بالتجمع الخامس

فيديو

قلم 15 سم.. بهذه الأدوات استخرج أسرى سجن جلبوع حريتهم

يجوز أم لا يجوز .. حكم بناء مسجد على الطراز الفرعوني

اختنقوا.. وفاة أب و3 من أبنائه في مصنع مخلل

ظاهرة حيّرت الأطباء.. سيدة صينية لم تنم طوال حياتها

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

جمال قرين يكتب: التوك توك 

بيري محمد تكتب: أسـاطـير وملوك الصالات يتألقون

مصطفى الشيمى يكتب: باب خشب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ